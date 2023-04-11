SpaceX星艦發射 預定延到下周

太空公司SpaceX執行長馬斯克10日表示，星艦（Starship）發射時程將會延到本月稍晚，而不是在這個星期。

SpaceX研發的星艦，是個可完全重覆使用的太空運輸系統，用來載運太空人與貨品到地球軌道，或是到月球、火星和其他星球。120公尺高的巨型太空載具星艦，所有裝備均已經就定位，豎立在SpaceX位於德州南部的博卡奇卡（Boca Chica）發射台上，準備發射升空。

馬斯克上周末推文預告，一旦拿到監管機關許可，星艦會在本周發射。但長期關注星艦計畫的專家當時就回應，本周應該還會繼續進行地面上的一些測試與準備工作，真正發射時間將是17日那一周。現在馬斯克的新推文證實專家的預期，他說：「星艦發射時間傾向靠近4月第3周結尾。」

美國聯邦航空總署（FAA）10日也發出公告修正版，提到發射日期現在是定在17日。星艦必須拿到FAA的許可，才能發射，進行它的首次軌道飛行試驗。