西班牙水庫大缺水 600萬人受影響

天氣酷熱，水庫見底。西班牙東北部由於去年降雨偏少，各地陸續出現旱災，約600萬人進入限水階段。東北部的加泰隆尼亞1處水庫甚至因為水位降至史上新低，讓1960年代被淹沒的舊教堂再度重見天日。

6百萬人限水

據《獨立報》報導，加泰隆尼亞由於遭受數十年來最嚴重的乾旱，導致部分地區甚至藉由祈雨希望舒緩旱情。當地約600萬人目前已經進入限水階段，也因為各地缺水乾旱，造成今年野火疏散比往年提早許多。

未降雨不只造成當地蘇水庫的水位已經低到可能發生淤泥污染，建於11世紀的蘇聖羅馬人教堂也重見天日，當局也要求事先清除水庫的魚避免魚群死亡腐敗。

據《衛報》報導，這間於1062年的建造的羅馬教堂，1960年代在修建大壩時被洪水淹沒，當時只有塔樓頂端可見。

氣候變遷讓旱災更嚴重

氣候危機已造成乾旱更加頻繁、嚴重以及時間更長而且去年全球冬季也是最熱與乾燥的1年。由於3年高溫及低降雨，西班牙政府正式宣布進入長期乾旱，而且2023年的溫度也預計會超越正常水準。

當地70歲的居民阿古斯丁表示，「如今看到這種景況真是讓人難過，但是這就是真真實實的氣候變遷。」

今年仍會繼續高溫

據《Insider》報導，西班牙國家氣象局發言人魯本指出，「從現有的2023年夏季第一次預測可發現，溫度可能再次高於正常水準。該地理區域的熱浪比其他地區更頻繁，而且變得越來越頻率。今年乾旱雖不是西班牙有史以來最嚴重，但自從1960年代以來已提高攝氏1.3度。」

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