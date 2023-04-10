快訊

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前暴力手法「如出一轍」

西班牙水庫大缺水 600萬人受影響

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

天氣酷熱，水庫見底。西班牙東北部由於去年降雨偏少，各地陸續出現旱災，約600萬人進入限水階段。東北部的加泰隆尼亞1處水庫甚至因為水位降至史上新低，讓1960年代被淹沒的舊教堂再度重見天日。

6百萬人限水

據《獨立報》報導，加泰隆尼亞由於遭受數十年來最嚴重的乾旱，導致部分地區甚至藉由祈雨希望舒緩旱情。當地約600萬人目前已經進入限水階段，也因為各地缺水乾旱，造成今年野火疏散比往年提早許多。

未降雨不只造成當地蘇水庫的水位已經低到可能發生淤泥污染，建於11世紀的蘇聖羅馬人教堂也重見天日，當局也要求事先清除水庫的魚避免魚群死亡腐敗。

據《衛報》報導，這間於1062年的建造的羅馬教堂，1960年代在修建大壩時被洪水淹沒，當時只有塔樓頂端可見。

氣候變遷讓旱災更嚴重

氣候危機已造成乾旱更加頻繁、嚴重以及時間更長而且去年全球冬季也是最熱與乾燥的1年。由於3年高溫及低降雨，西班牙政府正式宣布進入長期乾旱，而且2023年的溫度也預計會超越正常水準。

當地70歲的居民阿古斯丁表示，「如今看到這種景況真是讓人難過，但是這就是真真實實的氣候變遷。」

今年仍會繼續高溫

據《Insider》報導，西班牙國家氣象局發言人魯本指出，「從現有的2023年夏季第一次預測可發現，溫度可能再次高於正常水準。該地理區域的熱浪比其他地區更頻繁，而且變得越來越頻率。今年乾旱雖不是西班牙有史以來最嚴重，但自從1960年代以來已提高攝氏1.3度。」

【更多精采內容，詳見

西班牙 水庫 羅馬

延伸閱讀

缺工又乾旱歉收 南市佳里牛蒡農苦嘆歹年冬

鳳山水庫船筏被偷…3高中同窗釣魚享樂 活逮畫面曝光

3人天真想釣魚 侵入鳳山水庫偷船筏遭警法辦

山區缺水阿里山春茶收成不到3成 茶農：無採工 忍痛除嫩芽

相關新聞

收愈多愈賠本？ 有日本雜貨店拒收1日圓硬幣

「本店不收1日圓硬幣」，日本東京一間雜貨店貼出這樣的告示，沒有趕走小學生客人的意思，而是收下太多零錢，他們反而要虧錢。

安心退休不焦慮 澳洲年金雙軌不怕破產

澳洲養老金提供年長民眾基本生存所需，退休金則是保障生活品質的另一機制。這套雙軌並行的做法，讓澳洲的年金制度鮮少成為爭議焦點。

大衛的陰莖嚇到誰？美國佛州小學的「裸體藝術教材」風波

「崇拜陽具卻又害怕陰莖？大衛像的裸體嚇到了誰...」美國佛州一所小學在今年3月時，發生一起「大衛像裸體」爭議，有家長向校方反映，小學生上課教材中出現的文藝復興名作——米開朗基羅的《大衛像》——未事先告知是「裸體」的圖像，引發家長的反彈抗議。沒想到風波因此擴大，歐美新聞接連報導佛州小學的教材事件，並且再次連結到了近期佛州一系列保守派的教育問題。

西班牙水庫大缺水 600萬人受影響

天氣酷熱，水庫見底。西班牙東北部由於去年降雨偏少，各地陸續出現旱災，約600萬人進入限水階段。東北部的加泰隆尼亞1處水庫甚至因為水位降至史上新低，讓1960年代被淹沒的舊教堂再度重見天日。

暖化引來最強颱風 專家：建立預警系統

颱風只會變得愈來愈強！熱帶風暴持續發威，南半球日前更誕生有史以來最強的颱風。研究指出，全球暖化導致海洋溫度上升，不僅造成珊瑚白化等狀況，更會導致極端熱帶風暴。專家呼籲，各國應建立預警系統，能大幅減少人員與財產的損失。

手機App能避孕 醫師：廠商太誇大

手機在手，就能有效靠科技避孕！應用程式Natural Cycles能根據體溫確認女性的生育狀況，達到避孕的效果。用戶對該程式表達讚賞說，不同於服用避孕藥，App沒有身體不適或經期不穩的副作用。但醫師指出，廠商可能為了爭取更多用戶，而誇大功效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦