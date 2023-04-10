暖化引來最強颱風 專家：建立預警系統

颱風只會變得愈來愈強！熱帶風暴持續發威，南半球日前更誕生有史以來最強的颱風。研究指出，全球暖化導致海洋溫度上升，不僅造成珊瑚白化等狀況，更會導致極端熱帶風暴。專家呼籲，各國應建立預警系統，能大幅減少人員與財產的損失。

熱帶風暴會愈來愈強

《半島電視台》報導，三月中旬時，南半球誕生了有史以來最強的颱風「弗雷迪」襲擊非洲東南部，造成600多人死亡，逾140萬人受到影響。同時，在北半球，強烈風暴與龍捲風襲擊接連美國中南部，造成至少40人喪生。

由於颱風常常導致乾淨供水的設施中斷，讓許多衛生狀況本來就不佳的非洲國家，爆發出更龐大的疫情。如受到「弗雷迪」重創的莫三比克過去長年與霍亂抗戰，但根據聯合國資料指出，從2月初到3月20日期間，該國霍亂的病例更翻倍，共出現超過1萬名患者。

其實，美國於2020年的研究就曾表明，未來幾年強烈風暴數量可能會不斷增加，全球熱帶氣旋的數量恐以每十年8%的速度不斷增長。而且隨著海平面上升，颱風帶來的災害能侵擾到更內陸的地區造成更嚴重的破壞。

建立強大的預警系統

研究指出，隨著海洋溫度上升，熱帶風暴或颱風等極端天氣只會愈來愈嚴重。且海洋暖化的狀況，也會導致珊瑚白化或者海草生態系遭到破壞，連帶對海洋的其他物種造成負面影響。

科學家強調，雖然有明確證據指出，全球暖化與極端天氣有相關，但沒有快速的解決方式，只能不斷呼籲各國降低溫室氣排放。氣象研究專家賈吉爾則表示，建立強大的預警系統至關重要，尤其更應協助開發中國家。

研究指出，只要提前一天發布颱風警報的話，就可減少30%的人員與財產損失。

【更多精采內容，詳見 】