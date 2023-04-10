手機App能避孕 醫師：廠商太誇大

手機在手，就能有效靠科技避孕！應用程式Natural Cycles能根據體溫確認女性的生育狀況，達到避孕的效果。用戶對該程式表達讚賞說，不同於服用避孕藥，App沒有身體不適或經期不穩的副作用。但醫師指出，廠商可能為了爭取更多用戶，而誇大功效。

App能避孕

《BBC》報導，應用程式Natural Cycles是根據女性體溫、生理週期等資訊，計算出女性的生育狀態，避孕成功率聲稱高達93%。此應用程式更是首個獲得美國食藥署認證的避孕用App。

Natural Cycles發言人表示，與任何避孕藥一樣，沒有任何方法能達到100%有效避孕的功能，但該程式的有效性仍高於大多數「自然意識避孕法」（例如用月經週期迴避排卵期，以達到避孕的效果）。根據廠商說法，Natural Cycles加上其他避孕應用程式在全球擁有數百萬名用戶。

這個避孕程式的用戶勞拉表示，她自從17歲就長期服用避孕藥，「當時我還很年輕，沒有考量避孕藥對我身體的影響」，當她嘗試懷孕時，花了將近一年半的時間還是沒成功。她強調，倚靠手機上的應用程序來提供幫助，較可成功懷孕，且比服用任何藥物都來得舒服。

廠商恐誇誇其談

但醫師索薇米莫說，如果民眾生活方式不穩定、有經常跨越時區的需求，都會降低該應用程式的可靠性。她也指出，因為該程式需要盈利，為了爭取更多投資或更多用戶，有可能會誇大功效。

她指出，隨著社交平台興起，有關避孕藥副作用的說法甚囂塵上，導致女性對此類藥物退避三舍，但「長期使用激素避孕會導致不孕」的說法並不正確，「主要影響生育功能的因素還是年齡，而非有無長期服用避孕藥」。

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