連吃個普通便當都太奢侈 日大叔長年低薪還要顧年邁父母「過不下去了」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本中年男子長期低薪，對生活近乎絕望。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本中年男子長期低薪，對生活近乎絕望。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

全球通貨膨脹，物價上漲，讓許多人苦不堪言。特別對於本來就沒有正職，薪水不高的人來說，生活過得更是艱難。近來日本媒體，就報導了一位薪水過低，對生活充滿絕望的中年案例。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位化名木村武的53歲男子，過去畢業一間國立大學，並到一家超市上班。但因為店家受到不景氣影響，業績一直都不是很好，使得他的獎金被取消，上班時間還越來越長。最後木村身體撐不住，加上認為公司沒有前景，只好選擇辭職。

木村後來到一家派遣公司上班，儘管不是正式員工，但薪水他認為還算不錯，也趁機存了一些錢。不過後來他沒有被續聘，於是又得再找一份工作。然而，當時他正好碰到就職冰河期，最後只能找到一家風評很差，被認為是黑心公司的企業，薪水當然也不理想。

由於儲蓄不多，木村也很難找到機會辭職。結果到了現在，木村的存款才80萬日幣左右（約相當於新台幣18萬元），加上各種物價上漲，生活越來越拮据。連要吃個正常價格的便當、拉麵都是奢侈。而家中的父母年事已高，恐怕未來還得有一筆長照費用。至今單身的木村，只覺得現在的自己一事無成，對現實的一切充滿絕望。

薪水 日本

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