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迴轉壽司形象翻黑！日本「HAMA壽司」被爆過期食物重貼標繼續用

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「HAMA壽司」被爆料使用過期食材。圖擷自twitter
日本「HAMA壽司」被爆料使用過期食材。圖擷自twitter

日前以「壽司郎屁孩」事件為首，部分日本迴轉壽司餐廳，都碰到有客人出現惡搞行為，讓店家聲譽大受影響。不過也有許多網友因此表示同情，或是以行動聲援迴轉壽司業界。但最近連鎖迴轉壽司品牌「HAMA壽司」爆出使用過期食材的行為，又讓形象再度翻黑。

根據日本媒體「女性自身」報導，HAMA壽司福島縣郡山堤分店近來被爆料，儘管餐點食材都有標示保存期限，但部分員工以目測的方式，來判斷食材是否有變質。如果他們認為食物還能食用，就會撕下原先的保存期限，重新貼上新的標籤使用，以「避免浪費食物」。

爆料的內部員工指出，受影響的不只有壽司品項，其他各種餐點都有類似狀況。而且這樣的作法已行之有年，也不僅只有該分店發生過而已。目前HAMA壽司官方則承認分店確實有疏失，承諾未來會加強員工教育，並對違規行為進行嚴懲。

HAMA壽司從1月開始，就曾出現「客人趁運送時，偷吃別桌點的壽司」、「偷把芥末抹到別人點的壽司上」等等惡搞影片，使得許多消費者對迴轉壽司產生疑慮。但也有許多網友、網紅聲援HAMA壽司、壽司郎等受害業者，展現出同情之意。

只是，現在爆出業者自己本身也有不當行為，讓網友們表示「本來還想說要去HAMA壽司的說」、「客人和店家都不行啊，太可怕不會再去了」、「HAMA壽司從被害者變成了問題產生者」、「HAMA壽司終於也墮落啦…不會再去迴轉壽司了」。

壽司郎 日本 迴轉壽司

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