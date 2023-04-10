吃拉麵「用過衛生紙」丟碗裡？日本拉麵老闆氣炸公審 網友兩派掀戰
若你在外用餐，會如何處理使用過的衛生紙？有些人習慣把使用過的衛生紙扔進碗裡，認為這是一項貼心的舉動，但最近日本一家拉麵店老闆因為「客人把衛生紙丟進碗裡」而大動肝火，老闆在網上喊話「若未來再出現這種情況，就要停止供應衛生紙」。
日本知名拉麵店「家系ラーメンたつ家」透過推特官方帳號發文，表示最近遇到許多客人，用餐後會直接把衛生紙扔進碗裡，「你是那種會把衛生紙或其他東西扔進碗裡的人嗎？或是會把衛生紙拿給妻子扔掉？我希望你能停止這種行為」。
該拉麵店老闆認為裝食物的碗是公共物品，若客人把使用過的衛生紙扔進碗裡相當不妥，希望大家別再這麼做了。老闆也在店內張貼公告，禁止在碗內扔衛生紙，但發現有很多客人只顧著滑手機，根本沒注意到公告，老闆狠下心強調如果客人再繼續把衛生紙扔進碗裡，那店內就不再提供衛生紙了。
#家系ラーメンたつ家 #たつ家#ラーメン #宇都宮— 家系ラーメンたつ家 (@tatuyautsunomia) 2023年4月4日
最近多いんですけど…
家でもご飯食べたら丼にティシュとか入れるお方なんですかね？
ご飯食べた終わったらティシュをごみ箱に捨てないで奥様に捨ててもらってるんですかね？
共有物なのでやめていただきたいです。 pic.twitter.com/1Fwyd020JT
不少網友力挺老闆，留言表示「吃過這家拉麵店的人都知道這項規定，這是一種禮節啊」、「垃圾本來就應該丟到垃圾桶，這是常識吧？」、「我還看過有人會把杯子一起放進碗裡，這才叫人困惑啊」。
但也有人認為把使用過的衛生紙扔進碗裡是對的，「我認為把使用過的衛生紙扔進盤子或碗裡是更好的禮貌，我以前在拉麵店打工遇過有客人把衛生紙扔進杯子裡，反而更難拿出來清理」、「是不是有些店家沒有準備垃圾桶給客人丟衛生紙？」、「我在餐廳工作，不用直接接觸就可以清理，也不用把垃圾留在用餐區，這樣很好啊」。
一名曾在3間拉麵店打工過的網友就分享，他發現多數客人吃完後，都會把使用過的衛生紙扔進碗裡，「如果碗裡沒有湯就放進碗裡，有湯就放在另一個盤子裡，不用接觸到就能扔掉他們，作為一個店員我很感激」。
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