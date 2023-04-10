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吃拉麵「用過衛生紙」丟碗裡？日本拉麵老闆氣炸公審 網友兩派掀戰

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家拉麵店老闆不滿顧客將用過的衛生紙扔進碗裡，氣到PO網公審引起兩派論戰。示意圖／ingimage
日本一家拉麵店老闆不滿顧客將用過的衛生紙扔進碗裡，氣到PO網公審引起兩派論戰。示意圖／ingimage

若你在外用餐，會如何處理使用過的衛生紙？有些人習慣把使用過的衛生紙扔進碗裡，認為這是一項貼心的舉動，但最近日本一家拉麵店老闆因為「客人把衛生紙丟進碗裡」而大動肝火，老闆在網上喊話「若未來再出現這種情況，就要停止供應衛生紙」。

日本知名拉麵店「家系ラーメンたつ家」透過推特官方帳號發文，表示最近遇到許多客人，用餐後會直接把衛生紙扔進碗裡，「你是那種會把衛生紙或其他東西扔進碗裡的人嗎？或是會把衛生紙拿給妻子扔掉？我希望你能停止這種行為」。

該拉麵店老闆認為裝食物的碗是公共物品，若客人把使用過的衛生紙扔進碗裡相當不妥，希望大家別再這麼做了。老闆也在店內張貼公告，禁止在碗內扔衛生紙，但發現有很多客人只顧著滑手機，根本沒注意到公告，老闆狠下心強調如果客人再繼續把衛生紙扔進碗裡，那店內就不再提供衛生紙了。

不少網友力挺老闆，留言表示「吃過這家拉麵店的人都知道這項規定，這是一種禮節啊」、「垃圾本來就應該丟到垃圾桶，這是常識吧？」、「我還看過有人會把杯子一起放進碗裡，這才叫人困惑啊」。

但也有人認為把使用過的衛生紙扔進碗裡是對的，「我認為把使用過的衛生紙扔進盤子或碗裡是更好的禮貌，我以前在拉麵店打工遇過有客人把衛生紙扔進杯子裡，反而更難拿出來清理」、「是不是有些店家沒有準備垃圾桶給客人丟衛生紙？」、「我在餐廳工作，不用直接接觸就可以清理，也不用把垃圾留在用餐區，這樣很好啊」。

一名曾在3間拉麵店打工過的網友就分享，他發現多數客人吃完後，都會把使用過的衛生紙扔進碗裡，「如果碗裡沒有湯就放進碗裡，有湯就放在另一個盤子裡，不用接觸到就能扔掉他們，作為一個店員我很感激」。

日本 拉麵 衛生紙

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