快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

不得善終！88歲老婦被安養院斷糧水25天活活餓死 兒子轟：不人道

香港01／ 撰文：喬納森
88歲婦人莎琳因嚴重中風，在療養院接受臨終服務，最緋卻是被斷糧水25日而活活餓食。圖取自香港01
88歲婦人莎琳因嚴重中風，在療養院接受臨終服務，最緋卻是被斷糧水25日而活活餓食。圖取自香港01

英國1名88歲婦人因中風後情況相當嚴重，醫生也表示無能為力，安養院只能向她提供臨終服務，可是過程卻相當不人道，老婦竟被斷食物及水25天，終活活餓死，讓他的兒子心痛不已，並痛斥這種做法：「希望以後不要再發生」，事件引起公眾關注。

綜合外媒報導，88歲婦人莎琳（Sarene Taylor）在個多月前中風，被送到醫院急救，可惜情況太嚴重，醫生也無力救治，表示只能向老婦提供臨終服務。

莎琳的兒子羅伯（Rob Taylor）任職警察，他指母親一直過美好生活，卻在個多月前中風，院方建議她接受臨終服務，由於他自己也染上新冠肺炎，不得不離開醫院，並且醫院要求他將母親送到療養院。但羅伯想不到的是，安養院停止給母親打靜脈輸液，又停止給她食物及水，每天有一名護理師來探望一次，隨後的25天，他的母親就因脫水及營養不良，就這樣活活被餓死，令羅伯極度傷心。

羅伯痛批，這不是關於非法或合法的事，而是關於道德問題，「我了解臨終關懷，護理人員已做得很好，但拒絕為人類提供食物和水是可恥的，希望這種情況不會再發生」。

羅伯其後收到大量相關訊息，原來有不少市民也有同樣可怕經歷，他更不想母親死得不明不白，他已向警方呈報母親死亡情況，當局表示不評論個別個案，但會繼續跟進。

延伸閱讀：

銀行存款$2200萬做定期 5年後餘額竟只剩$40 男子悉真相崩潰

烏克蘭美女半裸體驗「抓鳳筋」按摩 爽喊做一次回不去：快不行惹

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

吃拉麵「用過衛生紙」丟碗裡？日本拉麵老闆氣炸公審 網友兩派掀戰

若你在外用餐，會如何處理使用過的衛生紙？有些人習慣把使用過的衛生紙扔進碗裡，認為這是一項貼心的舉動，但最近日本一家拉麵店老闆因為「客人把衛生紙丟進碗裡」而大動...

不得善終！88歲老婦被安養院斷糧水25天活活餓死 兒子轟：不人道

英國1名88歲婦人因中風後情況相當嚴重，醫生也表示無能為力，安養院只能向她提供臨終服務，可是過程卻相當不人道，老婦竟被斷食物及水25天，終活活餓死，讓他的兒子心痛不已，並痛斥這種做法：「希望以後不要再發生」，事件引起公眾關注。

新人羅馬地鐵拍婚紗引熱議 網諷等車等到另一半

義大利首都羅馬最大且最重要的特米尼車站常出現誤點、車壞或罷工事件，近日社群流傳一對新婚夫婦在月台拍婚紗照引網友熱議，諷刺...

日本大阪超市驚傳「持刀砍人」 已知4人受傷送醫

日本NHK報導，日本大阪府大阪市東南部平野區一間超市9日驚傳持刀砍人，已知四人受輕傷送醫。共同社指出，大阪府警方已經以殺...

日本成田機場新構想 3座航廈將合一提升便利度

日本成田機場公司考量到第3條跑道新建工程將在2029年完工，為進一步提升旅客便利度及效率已彙整「新成田機場」構想，未來現...

取消獎金員工不續約 日宮古島肉品處理自3月18日停擺

日本沖繩縣宮古島「宮古食肉中心」一名專門處理大型家畜宰殺工作的特約員工，因該中心不再發放獎金不願續約而離職，造成島上大型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦