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紐倫堡審判的最後一名檢察官去世

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出生於羅馬尼亞的美國律師兼紐倫堡戰爭罪審判首席檢察官本傑明·費倫茨去世，美國大屠殺紀念博物館在推特上寫道：「世界失去了一位為種族滅絕和相關罪行的受害者爭取正義的領袖」。美聯社資料照
出生於羅馬尼亞的美國律師兼紐倫堡戰爭罪審判首席檢察官本傑明·費倫茨去世，美國大屠殺紀念博物館在推特上寫道：「世界失去了一位為種族滅絕和相關罪行的受害者爭取正義的領袖」。美聯社資料照

美國紀念猶太人大屠殺官方機構美國大屠殺紀念博物館在推特上寫道：「世界失去了一位為種族滅絕和相關罪行的受害者爭取正義的領袖」。1920年，本傑明‧費倫茨（Benjamin Ferencz）出生在匈牙利王國轄下的特蘭西瓦尼亞（今羅馬尼亞大紹姆庫塔）的一個猶太人家庭。在他仍是個嬰兒的時候，他的父母為了避免羅馬尼亞對匈牙利猶太人的迫害舉家移民到美國。他在紐約長大，後來依靠獎學金在哈佛大學學習法律。

紐倫堡審判

費倫茨在大學畢業後加入了美國陸軍。他參加過諾曼地登陸及之後的法國戰役。1945年，他被調到巴頓將軍的第三軍司令部，參加一個負責收集戰爭罪證據的小組，並調查解放的集中營。他在27歲的時候就成為了美國陸軍的首席檢察官，參與了別動隊審判（Einsatzgruppen trial）。這是二戰結束後在德國紐倫堡舉行的12場紐倫堡後續審判中的第9場，由美國當局主導，被訴者為納粹德國親衛隊別動隊的主要成員。別動隊是親衛隊下屬的特別組織，專門執行法外處決與強迫失蹤等非法任務。在別動隊審判程序中被起訴的24名被告均是別動隊軍官，檢方指控他們對平民實行大規模屠殺。在這場審判中，22人被定罪，其中有四人在被判處死刑之後，被施以絞刑。其他被判處死刑的被告多被改判為終身監禁或有期徒刑。

費倫茨曾在德國的集中營收集納粹暴行的證據。他曾寫過，布痕瓦爾德（Buchenwald）、毛特豪森（Mauthausen）和達豪（Dachau）集中營都是無法用語言來描述的恐怖停屍房。「毫無疑問，在集中營調查納粹罪行的經歷給我造成無法消除的創傷。我一直試著不去談論，也不去思考那些細節」。

紐倫堡審判結束後，費倫茨和他的妻子在德國又生活了數年。他還參與過制定納粹迫害受害者的補償計劃及德國第一部歸還法，並參與了以色列和西德賠償協議的談判 。他為國際刑事法院的成立做出了重大貢獻。

（德新社、法新社、路透社）

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