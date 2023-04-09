女性拒佩戴頭巾…伊朗官方鼓勵檢舉 更架監視器抓違規

伊朗當局宣布開始，將在公共場所加裝監視器，目的是要識別未戴頭巾的女性。自去年一名女性因為沒戴頭巾在警方拘留期間死亡後，伊朗女性發動公民不服從運動，有越來越多女性開始不戴頭巾出門。由於人數眾多，使得伊朗道德警察防不勝防。為了終止「亂象」，警方決定增設監視器，這使伊朗女權再開倒車。

裝監視器抓違規

根據英國《獨立報》報導，伊朗警方8日宣布，將會開始在公共場所安裝監視器，取締女性不戴頭巾的行為。官方聲明指出，違反法令者將會收到簡訊，告知當事人違規事項與相應的罰則。自從1979年伊朗革命後，伊朗就對女性頒布了頭巾強制令，規定7歲以上的女性只要外出，就必須配戴遮蓋頭髮與肩頸的Hijab頭巾。

自從去年9月一位叫做艾米尼的年輕女性因為沒佩戴頭巾，遭伊朗道德警察帶回拘留訊問，但不幸在警察局身亡後，伊朗女性就掀起了不服從運動，開始在出門時，拒絕佩戴頭巾，以表達抗議。而許多社群帳號也在之後發布許多伊朗當局暴力對待女性抗議者的畫面，讓這個運動如野火般延燒，在伊朗遍地開花。

官方鼓勵對立

《法蘭西24》指出，在決定增設監視器之前，伊朗內政部就曾經鼓勵伊朗人民，如若看到未佩戴頭巾的女性，就應該主動出面指責並舉報。而此類型的政策也變相鼓勵國內的宗教激進份子攻擊女性。舉例來說，上週才有影片顯示一名男性對著兩名未佩戴頭巾的女性投擲優格攻擊。

面對外界的壓力與女性的質疑，伊朗內政部8日強硬地表示，頭巾是伊朗重要的文明基石之一，也是伊斯蘭共和國的重要原則，因此不會退讓或是廢除頭巾令。隸屬於伊朗司法部的Mizan通訊社也表示，不戴頭巾的行為已經玷汙了伊朗的精神形象，而且會在國內散播不安。

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