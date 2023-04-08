NASA公布天王星新影像 星環清晰程度前所未見
美國太空總署（NASA）公布韋伯太空望遠鏡拍攝的新影像，主角是太陽系外圍的天王星（Uranus）與極清晰的星環。NASA表示，這張圖片顯示韋伯望遠鏡的強大敏銳度，因為較暗的星環過去只被航海家2號探測器與夏威夷的凱克天文台捕捉過。
目前已知天王星擁有13個星環，其中11個在新影像中可見，9個被歸類為主環，另外兩個由於宇宙塵埃較多，過去難以拍到，直到1986年航海家2號飛掠才被發現。剩下兩個這次未能拍到的微弱外環，是在2007年哈伯太空望遠鏡拍攝的圖片中發現。
「一顆行星的環狀系統能透露很多關於它的起源與形成的線索。天王星是如此奇特的世界，它的自轉軸傾斜、缺乏內部熱能，因此能得到任何有關它歷史的線索都非常有價值。」NASA戈達德太空飛行中心科學家羅格尼（Naomi Rowe-Gurney）表示。
科學家預計，韋伯有朝一日將能捕捉到天王星全部13個星環，羅格尼也希望能發現更多關於天王星大氣成分的資訊，讓科學家更加瞭解這顆不尋常的冰巨行星。
韋伯太空望遠鏡配備性能強大的近紅外線相機（NIRCam），可探測到不可見的紅外線光。羅格尼說：「這使我們能以全新方式觀察天王星和海王星，因為我們從未有如此大小的望遠鏡來觀察紅外線。紅外線能向我們展示新的深度和特徵，這些在地面上很難看到，因為有大氣層阻擋，而像哈伯這種可見光望遠鏡是看不到的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言