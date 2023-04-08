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「假期成惡夢」他請假想給驚喜 不料目睹空姐未婚妻偷吃男同事

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目擊床上激戰！男請假給空姐未婚妻驚喜成「驚嚇」 後續更狂

香港01／ 撰文：布萊恩
外國一名男子為了給任職空姐的未婚妻驚喜，於是特地請假飛往馬來西亞吉隆坡，沒想到竟看到未婚妻出軌男同事。該男主於Facebook分享其未婚妻照片。圖擷自（Facebook）
外國一名男子為了給任職空姐的未婚妻驚喜，於是特地請假飛往馬來西亞吉隆坡，沒想到竟看到未婚妻出軌男同事。該男主於Facebook分享其未婚妻照片。圖擷自（Facebook）

想給未婚妻「驚喜」，卻慘成「驚嚇」。外國一名男子為了給任職空姐的未婚妻驚喜，於是特地請假飛往馬來西亞吉隆坡，沒想到竟看到未婚妻出軌男同事，「驚喜」瞬間變成噩夢。不甘「戴綠帽」的男子於是以匿名方式，在網上把未婚妻與姦夫行為公告天下，又要求未婚妻任職的航空公司對2人採取紀律行動。

綜合外媒報道，該男子於Facebook發文講述未婚妻出軌事件。他表示，由於任職空姐的未婚妻正在吉隆坡培訓，於是他請假飛往吉隆坡，希望給未婚妻一個驚喜，詎料卻看到未婚妻與男同事上床激戰，相當崩潰，「希望製造驚喜，我不知道會導致心碎…」。

該男子指出，今次事件或是上天指引，難怪他當時有強烈直覺要給未婚妻驚喜，感嘆「我本應歡樂的假期轉眼成了噩夢，她與別的男子出軌，多年來的感情就這樣消失了」。

樓主經歷引來網民熱議，紛紛勸他趁早分手，「在我看來，乾脆分手總比做夫妻好」、「外面還有很多更好的」、「放手吧...」、「結婚前認清真面目也是好事。」

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文章授權轉載自《香港01》

吉隆坡 出軌 馬來西亞 分手 空姐

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