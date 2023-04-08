學生情侶疑車震片後續！開窗激戰辯稱女友生病 男女被捕年齡曝光

馬來西亞一對年輕情侶涉嫌於公共停車場車震，而且更打開車窗，結果有路人邊拍片邊上前質問，男方竟辯稱女友「sakit（生病）」。涉事22秒影片於網路瘋傳後，由於女生穿着疑似學校制服，故該對男女被認為是「學生情侶」，4月6日當地警方終拘捕涉案男女，證實是22歲男生及17歲女生。他們涉嫌在公共場所或私人場所進行猥褻行為，一旦罪成，可被判處最高2年監禁。事件成為當地網上熱門話題，女生穿着疑似學校制服，認為她尚未成年及相信仍然在學，質疑男生可能涉及強姦罪行，加上在公眾地方做出不當行為，認為應該嚴懲。

綜合馬來西亞媒體報導，事發3月29日下午約3時，地點為巴西古當馬賽城一帶公共停車場。從網上流傳的22秒影片見到，現場停泊一輛紅色私家車，車穿打開，1名穿着疑似校服的女生，正雙腿跨坐在副駕駛座上的男生身上，褲及內褲已脫至小腿處，疑似進行親密行為。

「激戰」間男生察覺有人靠近，用脫下的短褲遮擋女生私密部位。路人邊拍片邊走近，質問2人在做什麼，男生回應稱女友「sakit（生病）」，並要求刪除影片，拍片者無奈下，勸告2人「車窗下次黏暗點」。

網友看過影片批評2人行為離譜，「給父母看到有什麼感受？」、「最可憐是女生，早早就被騙了」，又質疑牽涉性罪行，要求警方介入調查。

影片流傳後惹來當地社會人士關注，至周四（4月6日），當地警方證實已拘捕涉案22歲男子及17歲女子，並扣押一輛紅色Axia私家車，以及一件紅白色T恤。2名男女涉嫌觸犯當地「在公共場所或私人場所進行猥褻的行為例如裸體」罪行，一旦罪成，可被判處監禁最高2年，而2人被帶到法庭申請延長扣留時，全程低頭並加快腳步，以躲避媒體拍攝。

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文章授權轉載自《香港01》