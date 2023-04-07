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會多國語言還不會耍大牌！印度電視台推「甜美虛擬主播」

中央社／ 新德里7日專電
印度一家電視台最近新加入了一名虛擬主播薩娜（Sana）。圖／取自Twitter@IndiaToday
印度一家電視台最近新加入了一名虛擬主播薩娜（Sana）。圖／取自Twitter@IndiaToday

印度一家電視台最近增添一位長相甜美的女主播：名叫薩娜（Sana）的虛擬主播，也讓印度坊間掀起虛擬主播是否有助全新詮釋新聞倫理的討論。

薩娜是於3月中旬在「今日印度」（India Today）電視台主辦的一場論壇上首次與觀眾見面，電視台副總裁浦立（Kali Puri）當時介紹，薩娜不會老、不會累、不會耍大牌，而且還能講多種語言。

浦立介紹，薩娜是由進階版「文字轉語言」引擎驅動，具有學習能力，但強調這不是真人主播與虛擬主播之間的競爭，而是透過兩者的配合與互動，為觀眾創造新的體驗。

薩娜相貌白皙、長髮披肩，已多次播報氣象預告，也在一些節目中與其他主播對話，回答觀眾的提問，她的英文帶印度腔，每次出場也會換裝。

然而，不像一些東亞國家的作法，今日印度電視台並沒有把她當成虛擬偶像，賦予年齡、身高、出身地、興趣等個人特徵。

印度觀眾對薩娜的出現也有不同的反應，有人驚訝於人工智慧發展的快速，也有人認為她聲音冰冷、缺少感情，與真人播報新聞還是有很大的不同。

虛擬主播有朝一日是否可以帶來公正、不帶偏見或立場的新聞報導，也引起坊間討論。觀眾認為，如果不能提升新聞客觀性與公正性，虛擬主播頂多就是個讀稿機。

主播 印度

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