影／少年在速食店打工狂滑手機 被主管炒魷魚後回嗆：妳又不是我媽

一名青少年將自己跟打工餐廳主管「對嗆」的過程全都錄影po上網，少年在影片中嗆主管「又不是我媽」原以為會獲得網友認同，沒想到風向一面倒，網友幾乎都認為主管很有風度，是少年太白目了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，就讀八年級的少年萊斯（Laith）近期分享自己跟主管對罵的影片。原來萊斯在麥當勞打工，負責服務得來速的客人，不過主管認為他太常用手機，多次要他別再用手機萊斯卻不配合，於是將萊斯革職。

萊斯不滿自己失業回到店裡，結果與主管爆發衝突。影片中萊斯問自己為什麼被革職，主管有耐心地回應他，因為他的態度不好，要他為自己的行為跟言語負責。主管說她昨天就告訴萊斯，每次她要萊斯把手機放在桌上不要看手機他都不配合，所以不願意再僱用他。萊斯則回嗆：「妳又不是我媽！憑什麼這樣管我、跟我講話？」主管則回應：「這裡不是學校，也不是你家」，要他離開，萊斯離開時則忿忿地罵了髒話。

萊斯把爭執的影片上傳網路，影片標題還寫著：「吉娜（主管）很討厭，但我這個八年級的態度更差」文末還搭配笑哭的表情符號，看起來毫無悔意。他也解釋說自己只有沒客人時才會滑手機，根本不是上班一直用手機。

不過網友留言一面倒，認為主管很有風度，回覆的也很有條理，有網友就說：「光是聽萊斯講話的態度就知道主管講的絕對是實話」、「有問題的絕對是他」、「你是在上班欸」、「該不會以為我們會支持你吧？」還有網友酸說：「他是不是離開店裡以後就哭了？」