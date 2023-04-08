快訊

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

花蓮小客車左轉撞翻公車落深橋「釀1死5傷」 女子破窗飛墜溪谷送醫不治

影／少年在速食店打工狂滑手機 被主管炒魷魚後回嗆：妳又不是我媽

聯合新聞網／ 綜合報導
少年將和主管對嗆的影片上傳網路想討拍，結果風向卻一面倒支持主管。圖擷自TikTok
少年將和主管對嗆的影片上傳網路想討拍，結果風向卻一面倒支持主管。圖擷自TikTok

一名青少年將自己跟打工餐廳主管「對嗆」的過程全都錄影po上網，少年在影片中嗆主管「又不是我媽」原以為會獲得網友認同，沒想到風向一面倒，網友幾乎都認為主管很有風度，是少年太白目了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，就讀八年級的少年萊斯（Laith）近期分享自己跟主管對罵的影片。原來萊斯在麥當勞打工，負責服務得來速的客人，不過主管認為他太常用手機，多次要他別再用手機萊斯卻不配合，於是將萊斯革職。

萊斯不滿自己失業回到店裡，結果與主管爆發衝突。影片中萊斯問自己為什麼被革職，主管有耐心地回應他，因為他的態度不好，要他為自己的行為跟言語負責。主管說她昨天就告訴萊斯，每次她要萊斯把手機放在桌上不要看手機他都不配合，所以不願意再僱用他。萊斯則回嗆：「妳又不是我媽！憑什麼這樣管我、跟我講話？」主管則回應：「這裡不是學校，也不是你家」，要他離開，萊斯離開時則忿忿地罵了髒話。

@imjust.stfu

Gina was bad but my 8th grade zesty attitude was worse 😂😭 #mcdonalds #fired #work

♬ original sound - Laith

萊斯把爭執的影片上傳網路，影片標題還寫著：「吉娜（主管）很討厭，但我這個八年級的態度更差」文末還搭配笑哭的表情符號，看起來毫無悔意。他也解釋說自己只有沒客人時才會滑手機，根本不是上班一直用手機。

不過網友留言一面倒，認為主管很有風度，回覆的也很有條理，有網友就說：「光是聽萊斯講話的態度就知道主管講的絕對是實話」、「有問題的絕對是他」、「你是在上班欸」、「該不會以為我們會支持你吧？」還有網友酸說：「他是不是離開店裡以後就哭了？」

麥當勞 打工

延伸閱讀

年輕正妹每天睡狗籠 甜喊：這樣才有安全感

小便失禁到醫院檢查 女子坦承：為情趣卡軟木塞快4年

外表比實際年齡年輕20歲 她曝抗衰老秘訣：洗冷水澡

吵架要贏！印度女為吵贏哥哥「吞下整支手機」下場超慘

相關新聞

3000年前就懂嗑藥！西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥成分

一項最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被...

影／少年在速食店打工狂滑手機 被主管炒魷魚後回嗆：妳又不是我媽

一名青少年將自己跟打工餐廳主管「對嗆」的過程全都錄影po上網，少年在影片中嗆主管「又不是我媽」原以為會獲得網友認同，沒想到風向一面倒，網友幾乎都認為主管很有風度，是少年太白目了。

學生情侶疑車震片後續！開窗激戰辯稱女友生病 男女被捕年齡曝光

馬來西亞一對年輕情侶涉嫌於公共停車場車震，而且更打開車窗，結果有路人邊拍片邊上前質問，男方竟辯稱女友「sakit（生病）」。涉事22秒影片於網路瘋傳後，4月6日當地警方終拘捕涉案男女，證實是22歲男生及17歲女生。

西班牙68歲女星喪子後經代孕得女 現在卻自爆其實是「孫女」

西班牙68歲電視女星奧布雷貢（Ana Obregón）3月底透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，不只讓民眾大吃一驚，更受...

會多國語言還不會耍大牌！印度電視台推「甜美虛擬主播」

印度一家電視台最近增添一位長相甜美的女主播：名叫薩娜（Sana）的虛擬主播，也讓印度坊間掀起虛擬主播是否有助全新詮釋新聞...

英王查理三世支持調查「黑歷史」 王室與奴隸制聯繫源自她

英王查理三世（King Charles III）4月6日高調表態支持調查王室「黑歷史」，即王室與奴隸貿易的聯繫，新人事新作風引起輿論關注。英國在奴隸販賣歷史佔據重要角色眾所周知，若說王室與奴隸貿易的聯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦