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NASA新空汙監測器升空 首度可獲同地每小時數據

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
載著美國國家航空暨太空總署（NASA）一項新裝置的獵鷹9號火箭，今天自佛羅里達州發射升空。歐新社
載著美國國家航空暨太空總署（NASA）一項新裝置的獵鷹9號火箭，今天自佛羅里達州發射升空。歐新社

載著美國國家航空暨太空總署（NASA）一項新裝置的獵鷹9號火箭，今天自佛羅里達州發射升空。這項儀器能追蹤北美上空小至鄰里規模的空氣汙染，且每小時取得一次同地數據。

法新社報導，太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於當地時間凌晨12時30分（台北時間7日中午12時30分）發射，將NASA的「對流層排放：汙染監測」（Tropospheric Emissions: Monitoring ofPollution，TEMPO）儀器送上運行軌道，讓科學家能比過往更廣泛監測空氣汙染及排放源頭。

TEMPO蒐集到的資料，將提供美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）、美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and AtmosphericAdministration）及其他負責處理大氣汙染的相關單位使用。

TEMPO專案經理竇爾蒂（Kevin Daugherty）表示：「TEMPO將在白天每小時測量整個北美的汙染及空氣品質，測量範圍從波多黎各一路往北到加拿大油砂田。」

TEMPO只有洗衣機般大小，被形容是太空中的一座化學實驗室。它有一項獨特之處，就是會被放在地球靜止軌道（GEO）上一枚國際電信衛星組織（Intelsat）的通訊衛星上。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard & SmithsonianCenter for Astrophysics）的大氣物理學家諾藍（Caroline Nowlan）說：「對氣象衛星和通訊衛星來說，地球靜止軌道是很一般的軌道，但測量空氣品質的儀器未曾到過那麼高的地方。」

目前監測汙染的衛星皆位於低地球軌道，意味只能在每天固定時間點提供一次觀測數據。

諾藍解釋：「舉例來說，我們可以獲得下午1時30分在紐約市上空取得的測量數據，但只是紐約市一整天當中一個時間點的數據。」

「TEMPO的絕佳好處是，我們首度能夠在北美洲各地每小時做一次測量，因此只要太陽沒有落下，我們都可以知道一整天下來發生了什麼事。」

地球靜止軌道位於赤道上空約3萬5786公里遠，TEMPO在這個軌道上的移動速度將與地球自轉相符，意味它會一直停留在同個地點的上空，例如北美。

竇爾蒂表示，TEMPO儀器將在5月底或6月初啟動，並於10月起提供數據，但最快要到明年4月才會對外公佈資料。

太空 美國 NASA

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