傳猥褻簡訊「香蕉刺在鮑魚上」 日本神奈川知事被爆外遇11年

日本政壇近日傳出一起醜聞。68歲的神奈川縣知事黑岩祐治，遭週刊雜誌爆料過去有外遇行為，而且還傳送字眼猥褻的簡訊。近來黑岩承認爆料內容，向社會大眾公開道歉。

根據日本媒體「女性自身」報導，黑岩被爆料2000年還在富士電視台工作時，曾經和其他女性外遇，直到2011年黑岩開始競選知事為止，不倫關係都一直維持著。週刊還公布了他傳給女方的簡訊，其中有著像是「A子的料理是什麼呢？是不是類似香蕉刺在鮑魚上的東西？」一類充滿性暗示的內容。

這項爆料引起軒然大波，除了不倫行為以外，黑岩的猥褻簡訊也成為議論焦點。由於近來正逢日本知事選舉，且開票日就在本月9日，因此這樁不倫風波，也很可能會影響投票結果。

眼見茲事體大，黑岩在6日召開記者會，承認他確實從2000年開始有外遇行為，過程長達11年。他在大眾面前向妻子謝罪，也對於因為此事感到不快、失望的縣民道歉。不過黑岩也重申，他認為還是有在政策面上支持他的選民，如果在此打退堂鼓，反而會造成縣民的困擾，因此不會退出選舉。