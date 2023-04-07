影／探查8000米破紀錄！ 日澳團隊捕獲「滑溜無鱗片」深海稀有魚種

海洋探索近日出現重大突破。日本與澳洲研究團隊合作，成功探索超過8000公尺水深的海域，刷新2008年以來的紀錄，另外還捉到了深海的魚種，取得珍貴的研究資源。

根據日本媒體「GIZMODO」報導，澳洲西澳大學與日本東京海洋大學的研究團隊合作探查，成功拍到伊豆小笠原海溝海底8336公尺的畫面。這是海底探查拍攝史上，抵達最深的深度。透過拍攝畫面，可以看到像是「鈍口擬獅子魚」之類的深海魚類。

🌊 Scientists from #UWA and Japan have set a new record for the deepest fish ever filmed and caught! 🐟 They discovered a snailfish at a depth of 8,336m in the Izu-Ogasawara Trench and caught two more from 8,022m during a two-month expedition. @minderoo https://t.co/RjJ7CxD97d pic.twitter.com/kRdYJsI3yU — UWA (@uwanews) April 3, 2023

而團隊不僅僅只是拍到畫面，還在水深8022公尺處，成功捕獲到鈍口擬獅子魚。鈍口擬獅子魚全身光滑，沒有鱗片之外，身體構造也以能耐水壓為主，也沒有其他魚類為了沉浮的鰾。

這也是有史以來，首次8000公尺以上水深處捕捉到的魚類，過往紀錄則是2008年的7703公尺，本次的捕捉紀錄，一口氣推進了300多公尺深度。

領導研究團隊的賈米森（Alan Jamieson）認為，這次探查瞭解到在水深8336公尺處，依然有讓魚類生存的環境。而能成功捕捉到這個水深的魚類，算是相當大的收穫。