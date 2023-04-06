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全日本只剩一百輛…傳統「宮型靈柩車」太高調 遭淘汰停產

聯合新聞網／ 綜合報導
日本傳統喪禮使用的「宮型靈柩車」瀕臨絕跡。圖擷自全國靈柩自動車協會
日本傳統喪禮使用的「宮型靈柩車」瀕臨絕跡。圖擷自全國靈柩自動車協會

日本傳統佛教或神道教等在辦喪禮時，常常會使用一種外觀華麗的「宮型靈柩車」運輸。然而近年來，這種傳統靈柩車逐漸遭到取代，不只已經停止製造，還有很多車面臨了報廢的命運。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「全國靈柩自動車協會」指出，所謂宮型靈柩車，故名思義就是改造設置有傳統宮殿的大型車。過去像是女歌星美空雲雀，或者男星松田優作等人過世時，在喪禮中都曾使用過這種宮型靈柩車。

然而，宮型靈柩車的出勤費用並不便宜。以搬運遺體十公里的路程來講，宮型靈柩車要價至少要5萬日幣（約相當於新台幣11597元）。相對地，若是用一般廂型車載運，則只要2萬日幣的價格（約相當於新台幣4639元）。

除了價格以外，現在一般家庭也希望喪禮能保持低調，不想驚動左鄰右舍，因此不願採用華麗的宮型靈柩車。目前日本國內，已經停止製造新的宮型靈柩車，既有的車輛則只剩100台左右，未來恐有滅絕可能。

不過近來一位文化研究者「町田忍」，在他的個人twitter上詢問，表示九州有8台宮型靈柩車正閒置，希望能找尋有緣的車主。結果因為是相當稀有的車款，反應意外的熱烈。這些車齡數十年的車輛，成功以數百萬日幣的高價賣出，意外展現出宮型靈柩車的潛在價值。

日本

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