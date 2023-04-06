令人髮指！只因沒煮晚餐 產後6個月印度人妻遭丈夫亂棍打死

印度近日發生了1宗令人髮指的謀殺案。1名年輕婦女因生育後貧血加劇、身體虛弱，需要長期臥床休息，故未能煮飯給丈夫吃，結果竟被盛怒的丈夫亂棍打死。而兇案發生時，他們半歲大女兒就躺在女子腿上，令人心寒。

根據印度媒體報導，事發於上周日（3月26日）晚上，印度德里市西北部（Delhi）外圍巴爾斯瓦代爾（Bhalswa Dairy）的穆坎德普爾社區（Mukandpur）中，28歲男子古普塔（Bajrangi Gupta）下班後回到家中，發現22歲妻子普雷蒂（Preeti）沒有為他準備好食物，於是用木棍將她毆打致死。

古普塔和普雷蒂於3年前結婚，婚後古普塔不時對普雷蒂拳腳相向。普雷蒂身體瘦弱，患有貧血、營養不良，體重只有40至45公斤，半年前生下女兒後身體轉差，貧血加劇，需要長時間臥床休息，不能經常煮飯。古普塔曾多次指責她「懶惰」、「無意做家務」，並毆打她。普雷蒂曾在被打後向母親訴苦，不過狀況並沒有改善。

案發當日，古普塔回到家中發現普雷蒂沒有煮飯，瞬間被「激怒」，於是將「教訓」升級，用木棍不斷攻擊普雷蒂。當時，他們6個月大女兒就躺在普雷蒂腿上，普雷蒂因無法自救，被打至休克昏迷。她的家人將她送往布拉里政府醫院（Burari），周一（3月27日）普雷蒂傷重不治身亡。醫院隨即通報警方。

警方於上周三（3月29日）公布案情，「她受了嚴重內傷，貧血加上大出血，最終死亡」，又指屍檢證實普雷蒂是被毆打致死。警方已立案為謀殺案，並根據線報逮捕古普塔。

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文章授權轉載自《香港01》