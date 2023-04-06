快訊

她狂掉7顆牙竟是因血糖控制不佳 糖尿病患5衛生習慣降低罹牙周病風險

和欣客運宣布4月17日起漲價「漲幅最高10%」 國光客運也擬跟進

股東會紀念品19檔今「最後買進日」！ 泡菜、青瓷碗、洗衣粉、廚房三寶全入列

令人髮指！只因沒煮晚餐 產後6個月印度人妻遭丈夫亂棍打死

香港01／ 夏洛特
家暴示意圖。圖／聯合報系資料照片
家暴示意圖。圖／聯合報系資料照片

印度近日發生了1宗令人髮指的謀殺案。1名年輕婦女因生育後貧血加劇、身體虛弱，需要長期臥床休息，故未能煮飯給丈夫吃，結果竟被盛怒的丈夫亂棍打死。而兇案發生時，他們半歲大女兒就躺在女子腿上，令人心寒。

根據印度媒體報導，事發於上周日（3月26日）晚上，印度德里市西北部（Delhi）外圍巴爾斯瓦代爾（Bhalswa Dairy）的穆坎德普爾社區（Mukandpur）中，28歲男子古普塔（Bajrangi Gupta）下班後回到家中，發現22歲妻子普雷蒂（Preeti）沒有為他準備好食物，於是用木棍將她毆打致死。

古普塔和普雷蒂於3年前結婚，婚後古普塔不時對普雷蒂拳腳相向。普雷蒂身體瘦弱，患有貧血、營養不良，體重只有40至45公斤，半年前生下女兒後身體轉差，貧血加劇，需要長時間臥床休息，不能經常煮飯。古普塔曾多次指責她「懶惰」、「無意做家務」，並毆打她。普雷蒂曾在被打後向母親訴苦，不過狀況並沒有改善。

案發當日，古普塔回到家中發現普雷蒂沒有煮飯，瞬間被「激怒」，於是將「教訓」升級，用木棍不斷攻擊普雷蒂。當時，他們6個月大女兒就躺在普雷蒂腿上，普雷蒂因無法自救，被打至休克昏迷。她的家人將她送往布拉里政府醫院（Burari），周一（3月27日）普雷蒂傷重不治身亡。醫院隨即通報警方。

警方於上周三（3月29日）公布案情，「她受了嚴重內傷，貧血加上大出血，最終死亡」，又指屍檢證實普雷蒂是被毆打致死。警方已立案為謀殺案，並根據線報逮捕古普塔。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

人妻出門倒垃圾突消失3年　丈夫報警驚悉真相崩潰　怒告提離婚

偷情慘劇｜人妻出軌丈夫表弟　遭奶奶鐵棍燙下體烙印　後續更殘忍

文章授權轉載自《香港01》

印度 家暴

相關新聞

令人髮指！只因沒煮晚餐 產後6個月印度人妻遭丈夫亂棍打死

印度近日發生了1宗令人髮指的謀殺案。1名年輕婦女因生育後貧血加劇、身體虛弱，需要長期臥床休息，故未能煮飯給丈夫吃，結果竟被盛怒的丈夫亂棍打死。而兇案發生時，他們半歲大女兒就躺在女子腿上，令人心寒。

飛機上有致命眼鏡蛇！南非機師臨危不亂、駕機緊急著陸後獲讚為英雄

BBC與非洲新聞台（Africanews）5日綜合報導，南非機師伊拉斯謨（Rudolph Erasmus）日前駕著小飛機...

首爾江南綁架殺人案罪行重大 南韓警公開3嫌犯個資

南韓首爾市江南區一處住宅區，日前發生48歲女性遭綁架後殺害棄屍案件，警方今天公開涉嫌執行綁架、殺人及棄屍犯行的3名嫌犯照...

日本名模涉毒獲釋 台裔美籍丈夫因涉走私毒品遭逮捕

日本名模道端潔西卡因涉嫌持合成麻藥MDMA（搖頭丸）3月與台裔美籍丈夫在東京都一家飯店遭日警逮捕，今天她獲釋，但她的丈夫...

五度步紅毯卻步？宣布訂婚才過兩周 92歲媒體大亨梅鐸傳婚事告吹

美國有線電視新聞網（CNN）報導，右翼媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與新歡史密斯（Ann Lesley S...

哪間是男廁？門外標誌貼「徒手抓兔兔」看不懂 內行人曝正確答案

隨著疫情趨緩，出國旅遊的人潮也逐漸增加。日前，一名網友在泰國見到奇特的景象，只見廁所的標誌相當「與眾不同」，其中一個是拿著花的人影，另一個則是疑似抓住兔子耳朵的人形，讓他感到相當困惑，不僅第一眼很難辨識出男女廁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦