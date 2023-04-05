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哪間是男廁？門外標誌貼「徒手抓兔兔」看不懂 內行人曝正確答案

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到泰國發現廁所的標誌相當特別，第一眼很難辨識出男女廁。圖／取自Twitter@KatteniThailand
網友到泰國發現廁所的標誌相當特別，第一眼很難辨識出男女廁。圖／取自Twitter@KatteniThailand

隨著疫情趨緩，出國旅遊的人潮也逐漸增加。日前，一名網友在泰國見到奇特的景象，只見廁所的標誌相當「與眾不同」，其中一個是拿著花的人影，另一個則是疑似抓住兔子耳朵的人形，讓他感到相當困惑，不僅第一眼很難辨識出男女廁，也好奇背後到底有什麼寓意。

日前，一名網友在推特上貼出泰國廁所的標誌，從圖片可見，一扇門前貼有一位女性的人影，手上還拿著一朵花，而另一扇門則相當特別，是一個疑似男性的人影「徒手抓兔兔」的詭異構圖。奇特的景象也讓該網友相當驚訝，在貼文驚呼，「女廁：我能明白，男廁：這不是兔子嗎？」

貼文曝光後，隨即吸引大批網友討論，熟悉泰國當地文化的網友也跳出來解釋，「手上拿花的是女廁，手握兔子的則是男廁」，該標誌其實源自於泰國的俚語，因過去人們在草原打獵生活，要去廁所時為了注意禮貌，女生會說「要去摘花」，男生則會稱「要去獵隻兔子」。

網友們也嘖嘖稱奇「我都不知道原來『獵兔子』是去洗手間的意思」、「在日本會說『打野雞』，到泰國要改說兔子」，也有人開玩笑稱「看起來很像拿著胡椒研磨罐」、「我以為他拿炸藥」、「我看成兔子卡在手上」，部分網友則認為該標誌很像日本動漫《蠟筆小新》會出現的畫面，「我覺得右邊（抓兔子圖）是妮妮的媽媽」、「這是妮妮的媽媽吧」。

泰國 公廁 兔兔

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