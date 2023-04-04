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拿「大聲公」狂罵警察侵害人權 中國大媽大鬧日本影片瘋傳

香港01／ 布萊恩
中國大媽拿著大聲公對日本警察吼叫。（影片截圖）
中國大媽拿著大聲公對日本警察吼叫。（影片截圖）

日本開放邊境後遊日旅客增加，近日Twitter就瘋傳1段「中國大媽大鬧日本」影片，見到1名中國大媽拿著「大聲公」以普通話向日本警察大喊「抗議」、「侵犯人權」等，並步步進逼，說到激動處更指著警察大罵，令警察不得不伸手阻擋。影片引來網友熱議，紛紛斥責大媽行為，「所以如果妳妨礙了警察工作，妳就有麻煩了！」、「丟人現眼」。

專門分享日本時事趣聞的Twitter帳號「大学生のきしょいストーリー」，3月29日上載一段8秒影片，見到1名撐著紅色雨傘、身穿粉紅色短袖衫的中國大媽，用「大聲公」擴音器向前方日本警察重複以普通話大喊「抗議」、「侵犯人權」等，並步步進逼愈靠愈近。

到貼近警察時，大媽索性將「大聲公」丟下，然後直接指著警察大罵，令警察伸手阻擋，顯得一臉無奈。

影片至今已有超過130萬人次觀看，但並沒有交代拍攝時間。不少日本網友批評片中大媽行為不當，「能不能冷靜一些？」、「如果我閉上眼睛，我只能聽到刺耳叫聲」、「警察真是辛苦了」、「所以如果妳妨礙了警察工作，妳就有麻煩了！」。也有中國大陸網友批評該大媽「出國丟人現眼」。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 日本

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