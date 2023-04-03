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奪命車禍！4男赴親友喪禮後遭車猛撞同死 家屬揭詭異內情

香港01／ 撰文：布萊恩
4名男子參加親友喪禮後共乘私家車離開，途中被另一輛私家車猛撞跌落溝渠，其中3名男子當場死亡，餘下1名男子送院搶救不治。（網上圖片）
4名男子參加親友喪禮後共乘私家車離開，途中被另一輛私家車猛撞跌落溝渠，其中3名男子當場死亡，餘下1名男子送院搶救不治。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖車禍，4名男子參加親友喪禮後，一同乘私家車離開，詎料途中失控遭另一輛私家車猛撞，造成3人當場死亡，餘下1人送院搶救不治。警方調查車禍起因，而死者家屬揭開更多詭異內情，指喪禮後4男不知何故共車外出，她致電4人卻無人接聽，後來就傳來4人車禍消息，令她相當震驚。

綜合當地傳媒報導，事發3月30日傍晚5時，4名男子參加親友喪禮後，共乘私家車離開，途中被另一輛私家車猛撞跌落溝渠，其中3名男子當場死亡，餘下1名男子送院搶救，惟最終傷重不治。

4名死者分別是58歲嘉馬魯丁（父親）、22歲莫哈末沙里札（兒子）、28歲莫哈末諾阿茲蘭（小舅），以及35歲莫哈末法依札（小姨丈夫）。另一輛私家車上20歲華裔司機則受傷，送院治療。

警方表示，初步調查車禍肇因是4名死者乘坐的車輛失控，與另一輛私家車迎面相撞。警方正循危險駕駛導致他人死亡調查事件。

不過死者馬魯丁妻子揭露更多詭異內情。她表示，當日與4人參加弟弟喪禮，結束後4人共車外出，但沒人知道他們要去哪裡，電話他們也沒人接聽，後來就接獲噩耗，令她相當震驚。她指出，丈夫於事發前幾天無任何異樣，沒想到一天內她就痛失了丈夫、兒子等4名親友。

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文章授權轉載自《香港01》

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