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伊朗兩女子外出沒遮蓋頭髮 遭人潑乳酪

香港01／ 撰文／張子傑
伊朗兩名女子在店舖內遭一名男子潑乳酪，原因與她們沒遮蓋頭髮有關。 圖／翻攝推特
伊朗兩名女子在店舖內遭一名男子潑乳酪，原因與她們沒遮蓋頭髮有關。 圖／翻攝推特

網上近日流傳一段短片，顯示伊朗兩名女子在店舖內遭一名男子潑乳酪，原因與她們沒遮蓋頭髮有關。當局稱三人已經被捕，並強調婦女必須戴上頭巾。

天空新聞（Sky News）及德國之聲（Deutsche Welle）4月1日報道，事件發生於伊朗東北部城市（Mashhad）附近一個城鎮，由閉路電視的片段可見，該兩名女子在店舖內等候時，一名男子走入店內與她們理論，擾攘一輪後，隨即拿起一碗乳酪，潑向兩人的頭部。店主見狀，立即將該名男子趕出店外。

事件曝光後，伊朗司法部門稱兩名女事主因為沒有遮蓋頭髮而被捕，潑乳酪的男子亦因為侮辱女性、違反公眾秩序、以出位方面宣揚品德遭扣留。至於肇事店舖則暫停營業，當局向店主發通告，敦促遵守法律。

總統萊希（Ebrahim Raisi）談及事件時，稱應說服不相信賽頭巾的人，但強調戴頭巾是法例規定。

伊朗在1979年革命後實施伊斯蘭教法，規定女性必須規定遮住頭髮及穿上長長的鬆身服裝掩蓋身材，違者將面臨公開譴責、罰款或拘捕，惟當局經常都有關規定採取「隻眼開隻眼閉」態度。

不過當地一名22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）去年9月因沒有戴好頭巾被宗教警察逮捕，後來離奇死亡事件，導致全國爆發大規模示威，很多女性就拒絕戴頭巾遮蓋頭部。

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文章授權轉載自《香港01》

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