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不同變色是不同病！看腳趾就知健康狀況 專家教你評估方法

聯合新聞網／ 綜合報導
專家表示，若是腳部有龜裂的情況，有可能是甲狀腺低下。示意圖，圖片來源／ingimage
專家表示，若是腳部有龜裂的情況，有可能是甲狀腺低下。示意圖，圖片來源／ingimage

原來從腳部的狀態能夠看得出來一個人的健康狀態？皇家足部病變學院（Royal College of Podiatry）的專家近期接受外媒採訪，透露從腳判斷健康狀況的方法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，皇家足部病變學院（Royal College of Podiatry）發言人麥肯康娜奇（Emma McConnachie）是專門診治足部病變的醫師。她近期接受訪問表示，從腳的樣子其實可以看出一個人的健康狀況，或是否有姿勢不良等問題。

麥肯康娜奇說，如果腳趾看起來特別繃緊像「爪子」一樣，或是有萎縮的樣子，可能是鞋子不合腳造成的。習慣穿著較大的便鞋會讓腳趾需要一直出力抓住鞋子，太小的鞋子也會讓小趾的姿勢改變而呈現萎縮的樣子。

腳指甲變色的話也通常是身體出現病變的反應。通常指甲出現黑斑可能是外傷造成的瘀青，不過如果是深棕色或黑色的條紋狀斑紋就可能是黑甲症，通常是因黑色素造成的。

除此之外，雖然腳指甲每天跟鞋襪摩擦本來就會變厚，但是如果腳指甲變厚加上發黃就有可能是黴菌感染。黴菌感染是最常見的足部病變，全球每年受到足度黴菌感染的病人約為全球人口15%。

麥肯康娜奇也指出，如果腳跟龜裂可能是甲狀腺功能低下，因為患有這類疾病的人皮膚會較為乾燥粗糙。如果傷口癒合的慢則可能是糖尿病的症狀。不過她也提到，雖然腳的外觀可以推斷身體狀況，必要時還是要到醫院請專業醫護人員檢查，以免延誤就醫。

黴菌 甲狀腺 糖尿病

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