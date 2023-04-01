甜美女偶像考上日本名校！校內職員驚吐「噁男發言」騷擾 下場慘了

日本偶像團體「乃木坂46」擁有極高的人氣，近日團員池田瑛紗在官網公布喜訊，宣布自己考上了有「藝術界的東大」之稱的東京藝術大學，粉絲們也接連送上祝福。豈料，消息曝光後校方職員竟「脫序演出」，公然在推特寫下「噁男發言」騷擾偶像，引來大批網友撻伐，東京藝大接獲消息後也火速應對。

今年20歲的池田瑛紗日前在官方BLOG表示，自己從學生時代起就對東京藝術大學抱有憧憬，經多次挑戰後，將於4月開始就讀，未來會同時兼顧偶像及大學生活，並努力回報粉絲們的支持。

東京藝大是日本數一數二的美術大學，池田瑛紗升學的消息曝光後，吸引大批粉絲們留言祝賀。不料，東京藝大的一名職員接獲消息後卻起了歹念，他在推特公開發文寫道，「終於到了該濫用職權的時候了」，騷擾意味濃厚的發言立刻引發網友撻伐，有人認為該職員玩笑開過頭，也有人認為這根本是「噁男發言」。

東京藝術大學的一名職員接獲消息後，在推特留下騷擾意味濃厚的貼文。圖／取自推特

東京藝術大學接獲消息後火速做出應對，不僅立即解除與該名職員的約聘關係，還同步在官網發出道歉啟事，並聲明「將繼續堅決應對類似行為，努力為學生營造一個安全、安心的校園環境」，校方的處理速度也獲得網友讚賞。