快訊

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

豔星改寫美政壇史！川普遭起訴 她親吐「那一夜」：最不怎麼樣的體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不露齒？研究顛覆《侏儸紀》尖牙外露形象 暴龍可能更像蜥蜴

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
一項新研究認為，暴龍這類兩足站立的肉食恐龍可能牙齒根本不外露，徹底顛覆影視形塑。美聯社
一項新研究認為，暴龍這類兩足站立的肉食恐龍可能牙齒根本不外露，徹底顛覆影視形塑。美聯社

電影「侏儸紀公園」暴龍張開大口咆哮、刀鋒般成排尖牙外露的形象深植人心。但一項新研究認為，暴龍這類兩足站立的肉食恐龍可能牙齒根本不外露，徹底顛覆影視形塑。

「華爾街日報」報導，今天刊於「科學」（Science）期刊的一項研究指出，歸類為獸腳亞目的暴龍及其近親肉食恐龍的牙齒，很可能像一些現代蜥蜴一樣，有薄鱗片狀嘴唇可遮住。

這項新研究的共同作者、朴茨茅斯大學（Universityof Portsmouth）古生物學家兼古生物畫家威頓（MarkWitton）說：「我們基本上仍活在1993年電影『侏羅紀公園』所塑造的時代。」威頓博士和同事分析包括現存的鱷魚、蜥蜴及滅絕爬蟲類的骨骼和牙齒，認為暴龍及近親恐龍的面貌應被錯誤描繪。

威頓表示，暴龍牙齒外露的形象應是來自現存最近緣物種的鱷魚，因為鱷魚大多露出牙齒、沒有嘴唇，而且一些古生物學家認為，暴龍牙齒可能達6英寸（15.2公分）或更長，這長度不大可能全收入嘴巴。

但在這項新研究裡，研究團隊從博物館及研究機構收藏的20多種獸腳亞目恐龍標本，與各種現存和滅絕蜥蜴比較牙齒大小與頭骨長度關聯。

即使恐龍得牙齒與顱顏要大得多，但獸腳亞目恐龍的顱顏-牙齒比例與諸如科莫多龍等當代巨蜥非常相似，而科莫多龍的牙齒是藏於口腔內。

研究人員還比較獸腳亞目恐龍、鱷魚及蜥蜴的頭骨、顎骨等各種骨骼特徵。威頓說：「你們可以用骨骼的各種瘤、腫塊和疤痕了解覆蓋在上面的肌肉、軟組織和皮膚的位置。」他還說恐龍標本更像蜥蜴而非鱷魚。

不到20年前在加拿大亞伯達省（Alberta）出土的暴龍近親化石，牠的牙齒提供決定性線索。研究人員分析一顆來自惡霸龍（Daspletosaurus）上顎牙齒的琺瑯質，發現這顆當時長出已500天的牙齒幾無任何磨損。惡霸龍生活於約7000萬年前白堊紀晚期的北美地區。

研究另一共同作者、多倫多大學古生物學家賴茲（Robert Reisz）認為，無論嘴巴開閉，嘴唇幾乎可整個包覆暴龍的牙齒，保護牙齒避免磨損及處於唾液潤濕的環境。

威頓說雖然暴龍和許多爬蟲類一樣終生都可換牙，但每次換牙仍很費事，過程約需2年，「所以牠們應會想護齒，暴露在外的牙齒更易損傷和脫落」 。

不過這項研究遭到其他學者質疑。迦太基學院（Carthage College）古脊椎生物學家卡爾（ThomasCarr）根據現有化石證據認為，暴龍有嘴唇可護牙的假說「完全沒有說服力」。

卡爾是2017年一項研究的首席作者，他的研究發現惡霸龍面部骨骼的構造與隆起部與鱷魚幾乎完全相同。他認為暴龍的面頰應無嘴唇，只是覆蓋有對觸感敏銳的扁平鱗片。

卡爾說，解決暴龍究竟有無嘴唇爭論的唯一方法就是找到一具還保有面部皮膚和軟組織的暴龍化石。但這類化石遠比骨骼和牙齒更為罕見。

牙齒 恐龍

延伸閱讀

中國雲南／享「化石之倉」美譽！祿豐中國恐龍原鄉 演化寶庫

T1聯盟／雲豹教練團改組 暴龍體系的貝奈特接掌兵符

NBA／安戴托昆波完美大三元 洛培茲末節爆發逆轉暴龍

NBA／板凳暴徒飆分擊潰暴龍 羅素回歸助湖人3連勝

相關新聞

當愛已成往事：張國榮離世20年，香港失落的自由反叛

4月1日，像是一個永遠的玩笑。20年前的2003年4月1日，華語樂壇、影壇的一顆最明亮，名為張國榮的星，從東方文華酒店永遠墜下，後來有無數悼念、新聞連日追思、還有電視畫面裡香港的路上街上滿滿黑衣人哀哭著送別，而懸在白色花海之上的那張《金枝玉葉》電影劇照，彷彿將時光永遠凝結，不只凝結在全城悲泣的錯愕結局，也似乎是將香港流行文化光輝燦爛獨領風騷的80、90年代封存。

不露齒？研究顛覆《侏儸紀》尖牙外露形象 暴龍可能更像蜥蜴

電影「侏儸紀公園」暴龍張開大口咆哮、刀鋒般成排尖牙外露的形象深植人心。但一項新研究認為，暴龍這類兩足站立的肉食恐龍可能牙...

「印度偏鄉的哈佛」 赤腳大學把文盲婦女變工程師

赤腳大學（Barefoot College）成立於1972年，座落印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）偏僻的農村提洛尼亞（Tiloniya），50年來致力於農村文盲及婦女教育，訓練他們成為村裡的工程師、工匠、牙醫、醫生等，讓他們的技能為社區所用。赤腳大學是全世界最成功的非政府組織之一，它對印度社會的深遠影響使它被譽為「印度偏鄉的哈佛大學——少了皮鞋及高跟鞋」。

台灣拉麵創始人逝世 催生名古屋代表美食卻不註冊商標

日本的中華料理店「味仙」創辦人郭明優3月29日多重器官衰竭過世，享壽82歲。他開發的「台灣拉麵」雖是重現台南擔仔麵的失敗之作，卻大受歡迎，躍居名古屋代表美食。 名古屋人的口味重，味仙的獨門菜色受到當地常客好評，有的店家為保障權益，會在商品火紅時註冊商標，也有人建議郭明優該這麼做...

遠方 EP109｜全世界關押最久的死刑犯 前拳擊手48年冤獄終獲再審

3月13日，東京高等法院決定駁回檢方上訴，批准重新審理纏訟多年的袴田嚴案，現齡87歲的袴田嚴已在獄中度過48年的黑暗光陰。 本集遠方來談這一件舉世矚目的案件，除了案件本身橫跨半世紀緯度的漫長司法程序，更談袴田嚴的姊姊秀子，從她懷抱希望到絕望，後來又重拾人生，成為弟弟一輩子支柱的人生故事。

30歲前生3胎免當兵！南韓「神政策」被罵翻 她戳破關鍵：女生要多累

少子化危機席捲全球，南韓政府為了催生擬祭出一項「男性福利」政策，只要在30歲前生3胎就可以不用當兵，遭到當地輿論罵翻。台大婦產科名醫施景中便分享女兒對此看法，認為用女生生小孩來鼓勵男生，讓男生不用當兵太累，結果變成女生累，「到底是哪個天才想的，太不公平了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦