貝克漢長子下廚加料「軟木塞、狗毛」遭網狂酸 高EQ回應了

貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近期在Instagram上分享自己的烹飪影片，但眼尖網友卻發現他的鍋子裡除菜餚之外還放了個軟木塞，手上更抱著狗狗，讓不少網友質疑，加了狗毛和軟木塞的料理要怎麼吃。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，布魯克林近期非常喜歡分享自己做料理的照片和影片，他抱著狗狗「花生」準備煮義大利麵，一邊悠閒地烹煮醬料，一邊喝著紅酒。布魯克林的料理不知為何放了一個紅酒的軟木塞，而抱狗做料理的做法則引來不少網友抗議。

有網友說「這一點都不可愛」，雖然狗狗很可愛，但指責布魯克林不該將狗狗帶進廚房，要是熱油或其他醬料噴到狗狗讓狗燙傷就不好了。有人則提醒布魯克林說「你鍋子裡有軟木塞，現在還要加入狗毛」，也有網友酸說「原來軟木塞是料理祕方啊！」

針對網友的意見布魯克林也親上火線回應表示，他加軟木塞是因為看到有文章說放紅酒的軟木塞可以讓食物更鮮嫩。不過媒體查證後打臉布魯克林，說該文章講的是讓章魚更軟嫩，但他煮的是義大利麵醬，根本不適用。

雖然遭到不少網友質疑嗆聲，布魯克林卻始終冷靜回應，一名網友留言嗆他「你是廚師嗎？」布魯克林也只是輕鬆地回應「我不是，但美食是我的熱情所在！」高EQ回應令人刮目相看。