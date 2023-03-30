高齡化退休金領到老 各國政府財政壓力大

人變老，退休金也領到老，各國政府財政壓力遽增！已開發國家面臨高齡化與少子化等問題，撫養比持續下降，且平均壽命上升，政府退休金支出也不斷增加。目前各國政府都在積極修正退休金制度，讓退休金制度，與預期壽命法定退休年齡連動。

退休金壓力擴大

《經濟學人》報導，隨著已開發國家民眾平均壽命不斷增加，領取退休金的時間也不斷增加，加上許多國家也面臨到少子化的狀況，預計到2050年單單老年撫養比（65歲以上人口與20歲到64歲人口的比例）從上升至二分之一。

根據統計，已開發國家男性在1970年時，平均66歲退休，預計壽命還有12年；但2020年時，平均退休年齡下降到64歲，且預計壽命還有20年的時間。龐大的退休金需求，也將造成政府龐大的財政壓力，也被迫許多國家不得不改革養老金。

法國提高年齡引抗爭

《France24》報導，經過數日的政治風暴後，法國飽受爭議的年改法案最終強行通過，退休年齡從62歲提高到64歲，引發該國勞工組織不滿，陸續罷工與抗爭，誓言要跟年改法案對抗到底。

歐洲平均整體將國內生產毛額（GDP）的11.6%投注於退休金上。歐盟執委會指出，以法國為例，退休人員的退休金平均是薪資的54.4%，並預測這個比例到了2040年可能會跌至39.6%，到了2070年更減為34.7%，退休金逐漸下滑。

目前許多國家正積極改正退休金制度，讓退休金能夠隨著預期壽命、法定退休年齡的數據進行「自動調整」，防止養老金政策成為各國政府的財務黑洞。

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