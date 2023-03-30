氣候變遷法不能再拖 國際法庭通過決議

回溯歷史，新加坡政府在1965年獨立後提倡「生二孩」，亦提出許多懲罰政策、前總理李光耀也曾提出爭議的「優生學」，結果導致生育率不斷降低。雖然新加坡從2000年不斷提供各種補貼政策，甚至在今年大大提高了各種生育經濟補貼、提高職業父親的陪產假，但這是否能搶救低迷的生育率呢？

2023-03-30 09:30