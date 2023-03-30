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氣候變遷法不能再拖 國際法庭通過決議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國際法院29日宣布裁示，呼籲各國將因應氣候變遷的政策與目標納入本國法規。（資料照）
國際法院29日宣布裁示，呼籲各國將因應氣候變遷的政策與目標納入本國法規。（資料照）

氣候變遷影響全世界，國際法庭要各國別再逃避！國際法院30日做出裁示，未來各國都要制定對抗氣候變遷的法律，此案獲得130個國家支持，因為其並未指責美、中等高碳排國家，而是要求各國都要努力。雖然國際法的效力並不強，但仍有助於各國推動更有實質作用力的氣候協定。

島國發起氣候立法

根據《英國廣播公司》報導，國際法院近日將做出有關氣候變遷的法律判例裁示，其中會要求各國需要在國內法律中制訂因應氣候變遷的法律。會有此提案出現，是因為太平洋島國萬那杜的申請，萬那杜總理卡薩古希望藉此能推動人類因應氣候變遷，此提案也獲得超過130個國家支持。

此提案在4年前也有斐濟的法律系大學生向聯合國申請，後來則由萬那杜接手，該國今年估計因氣候變遷將會損失1半的GDP，萬那杜不希望法律有更多發展經濟的限制，而是鼓勵各國要制定保護環境的法律。另外，由於裁示案主要是鼓勵各國制定法律，並非要求減碳大國承擔責任，因此獲得很多國家支持。

人類要立法執行減碳

國際法專家表示，雖然國際法院的判例拘束力不大，但對於未來國際對於氣候變遷因應機制的法治化有幫助。先前世界各國雖然有制定《巴黎氣候協定》，但外界都認為該協議並沒有強制規範，無助減碳。劍橋大學法律系教授維若拉斯直言，《巴黎氣候協定》的效用並不大，國際法上需要立下更多規範。

聯合國》提到，聯合國人權高級專員圖克對此表示肯定，希望能接此鼓勵公民社會督促政府修法，將因應氣候變遷的目標寫進法律中，無論是減少碳排（mitigate）或是適應氣候變遷（adapt）的政策，都刻不容緩、需要執行。

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氣候變遷 巴黎氣候協定 減碳

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