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科學家首藉新技術發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」，發現一個超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上，堪稱天文界罕見的驚人發現。據了解，這是迄今為止發現最大的黑洞之一。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國皇家天文學會（Royal Astronomical Society）今天發布新聞稿宣布這項研究成果，研究人員形容這項發現「令人極其興奮」，為未來黑洞探測開啟「誘人的」可能性。

由英國杜倫大學（Durham University）率領的研究團隊，使用一種名為「重力透鏡」（gravitationallensing）的技術，能夠將鄰近的星系作為巨大的放大鏡，彎曲來自更遠物體的光。這讓研究團隊得以更仔細地確認，距離地球數億光年外的星系中的黑洞，如何令光線彎曲。

研究團隊利用超級電腦模擬，並使用哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）拍攝的圖像，來確認黑洞的大小。

新聞稿指出，這項發現是研究團隊模擬光在宇宙中的傳播多達數以萬計次的成果，這也是第一個利用重力透鏡發現的黑洞。

研究主要作者、杜倫大學物理系觀測宇宙學家南丁格爾（James Nightingale）說：「這個特別的黑洞的質量大約是我們太陽的300億倍，是迄今為止發現最大的黑洞之一，並處於我們認為黑洞理論上可以達到的上限，因此這是一項非常令人興奮的發現。」

新聞稿指出，研究人員認為這次發現意義重大，因為它「開啟了一種誘人的可能性，天文學家有望發現比過去想像中更多的不活躍及超大質量黑洞」，並「研究它們如何變得如此巨大」。

黑洞 團隊 星系

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