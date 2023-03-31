多圖／清明連假衝日本賞櫻！目黑川「粉紅隧道」爆炸盛放 櫻花妹拿最夯飲料打卡
日本東京櫻花近日盛開，櫻花落英繽紛。目黑川800棵櫻花繁花錦簇，畫面美不勝收。
搭東京地鐵到中目黑站附近就能抵達目黑川，全長約8公里的「粉紅隧道」途中不但有小吃攤、咖啡廳、酒館，甚至可以搭船享受另一種賞櫻情調。
東京目黑川每年春天都會湧進大批遊客，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響這幾年未舉辦櫻花季活動，今年時隔4年舉辦，舉行夜間點燈，氣氛浪漫。
網路票選人氣最高的賞櫻景點東京目黑川櫻花近日湧入大批賞櫻客，台灣等外籍遊客多。很多年輕人喜愛到此手拿草莓氣泡酒或氣泡水打卡留念。
目黑川鄰近店家推薦
星巴克臻選®東京烘焙工坊
星巴克臻選®東京烘焙工坊，除了建築本身像美術館以木頭元素表現出獨特的風格之外，有別於其他星巴克，店內甚至有提供窯烤披薩、現場烘烤麵包、冰淇淋及調酒，與一般的星巴克非常不一樣。
URL：https://www.starbucks.co.jp/roastery/
HUIT nakameguro
舊情懷的小酒館HUIT，白天販賣法式手工輕食餐點，太陽一下山則變成能小酌一杯的小酒館。除了可以無限續點的麵包以外，「草莓塔」這道精緻的甜點更是受大家的喜愛。
URL：http://east-meets-west.jp/
鳥小屋 本店
以蒜味醬油為基底的牛雜火鍋出名，從口感豐富充滿彈性的肥牛到香氣十足的各式小菜一應俱全。煮到軟爛的高麗菜聚集了牛雜湯的精華，一口咬下可以說是至高無上的幸福。
URL：http://www.torigoya.co.jp/pc/honten/index.html
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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