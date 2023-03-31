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多圖／清明連假衝日本賞櫻！目黑川「粉紅隧道」爆炸盛放 櫻花妹拿最夯飲料打卡

聯合新聞網／ 實習編輯 林正文
目黑川正浪漫，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，有些在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。 新華社
目黑川正浪漫，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，有些在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。 新華社

日本東京櫻花近日盛開，櫻花落英繽紛。目黑川800棵櫻花繁花錦簇，畫面美不勝收。

東京地鐵到中目黑站附近就能抵達目黑川，全長約8公里的「粉紅隧道」途中不但有小吃攤、咖啡廳、酒館，甚至可以搭船享受另一種賞櫻情調。

目黑川從上游至下游約4公里，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。 中央社
目黑川從上游至下游約4公里，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。 中央社

搭電車到中目黑站就可以享受這一整片的粉色海洋。 新華社
搭電車到中目黑站就可以享受這一整片的粉色海洋。 新華社

目黑川兩旁的商店遊客如雲。 新華社
目黑川兩旁的商店遊客如雲。 新華社

東京目黑川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，被商家的點燈渲染成了另一片景色，別有一番風情。 中央社
東京目黑川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，被商家的點燈渲染成了另一片景色，別有一番風情。 中央社

東京目黑川每年春天都會湧進大批遊客，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響這幾年未舉辦櫻花季活動，今年時隔4年舉辦，舉行夜間點燈，氣氛浪漫。

日本東京目黑川畔拍攝的櫻花，點燈後的粉色世界變得更有日本道地的味道，彷彿進到童話故事一般。 新華社
日本東京目黑川畔拍攝的櫻花，點燈後的粉色世界變得更有日本道地的味道，彷彿進到童話故事一般。 新華社

打上燈光後，讓夜晚的目黑川更有情調。 中央社
打上燈光後，讓夜晚的目黑川更有情調。 中央社

打上燈光後，讓夜晚的目黑川更有情調。 新華社
打上燈光後，讓夜晚的目黑川更有情調。 新華社

網路票選人氣最高的賞櫻景點東京目黑川櫻花近日湧入大批賞櫻客，台灣等外籍遊客多。很多年輕人喜愛到此手拿草莓氣泡酒或氣泡水打卡留念。

許多年輕人喜愛到此手拿草莓、氣泡酒、氣泡水打卡留念。 中央社
許多年輕人喜愛到此手拿草莓、氣泡酒、氣泡水打卡留念。 中央社

網路票選最有人氣的賞櫻景點東京目黑川連日湧進大批遊客，年輕人愛拿氣泡水拍照打卡。 中央社
網路票選最有人氣的賞櫻景點東京目黑川連日湧進大批遊客，年輕人愛拿氣泡水拍照打卡。 中央社

賞櫻景點東京目黑川一帶湧入賞櫻客，今年與去年最大的不同是台灣等外籍客大增。 中央社
賞櫻景點東京目黑川一帶湧入賞櫻客，今年與去年最大的不同是台灣等外籍客大增。 中央社

外國人也不再受疫情影響，紛紛前來朝聖。 中央社
外國人也不再受疫情影響，紛紛前來朝聖。 中央社

日北正值櫻花季。 新華社
日北正值櫻花季。 新華社

車子開在櫻花隧道中，邊開車邊享受櫻花的洗禮 美聯社
車子開在櫻花隧道中，邊開車邊享受櫻花的洗禮 美聯社

目黑川鄰近店家推薦

星巴克臻選®東京烘焙工坊

星巴克臻選®東京烘焙工坊，除了建築本身像美術館以木頭元素表現出獨特的風格之外，有別於其他星巴克，店內甚至有提供窯烤披薩、現場烘烤麵包、冰淇淋及調酒，與一般的星巴克非常不一樣。

URL：https://www.starbucks.co.jp/roastery/

圖／星巴克臻選®東京烘焙工坊 官網
圖／星巴克臻選®東京烘焙工坊 官網

HUIT nakameguro

舊情懷的小酒館HUIT，白天販賣法式手工輕食餐點，太陽一下山則變成能小酌一杯的小酒館。除了可以無限續點的麵包以外，「草莓塔」這道精緻的甜點更是受大家的喜愛。

URL：http://east-meets-west.jp/

圖／HUIT nakameguro 官網
圖／HUIT nakameguro 官網

鳥小屋 本店

以蒜味醬油為基底的牛雜火鍋出名，從口感豐富充滿彈性的肥牛到香氣十足的各式小菜一應俱全。煮到軟爛的高麗菜聚集了牛雜湯的精華，一口咬下可以說是至高無上的幸福。

URL：http://www.torigoya.co.jp/pc/honten/index.html

圖／鳥小屋 本店 官網
圖／鳥小屋 本店 官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

櫻花 日本 東京

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