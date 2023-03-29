有劇毒！炸「雞腿魚」當午餐 馬國老夫婦1死1命危

清明節掃墓都要注意安全！網上瘋傳影片，一輛私家車在狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上，車尾更因撞到墓碑對導致凹陷，但是墓碑似乎毫髮無損，令網友嘖嘖稱奇，笑稱「閻王會開罰單給他的」、「可憐，得和陽間陰間兩邊賠個不是」、「完了，晚上會有人半夜敲門，來找你！」。

2023-03-29 09:19