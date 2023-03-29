有劇毒！炸「雞腿魚」當午餐 馬國老夫婦1死1命危
料理食材真的要注意，不小心就容易毒從口入！馬來西亞一對老夫婦買了「雞腿魚」回家烹煮，食用後出現麻痹症狀，緊急送醫仍造成一死一命危的悲劇。
根據《星洲日報》報導，馬來西亞柔佛州居鑾縣占美新村一對八旬老夫婦，日前向當地一個流動魚販購買雞腿魚回家烹煮當午餐，食用炸過的雞腿魚約莫一個半小後，83歲的老婦突然發生抽搐，並指嘴唇有麻痹情形，之後就抽筋了，在此同時，84歲的老翁也表示腳部有麻痹感，57歲的兒子發現情況不對勁，緊急將父母兩人送醫。
據報導，經搶救後，老婦人仍不幸於當晚去世，而老翁尚在加護病房插管搶救中。當地衛生部門至老夫婦家中取走剩餘的雞腿魚，並解剖死者遺體進行化驗，初步結果顯示老婦人是死於食物中毒。
其實「雞腿魚」是「河豚」的俗稱，河豚在日本屬於高級食材，肉質軟滑超級美味，是日本人相當喜愛的海鮮之一，但因河豚的肝、膽含有劇毒，日本規定僅持有證照的廚師才能料理河豚，一般民眾若自行購買食用，務必要小心謹慎，以免中毒。
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