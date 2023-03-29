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悲劇了！清明節掃墓車「倒退嚕」撞墳墓 結局超展開

香港01／ 撰文：布萊恩
網上瘋傳影片，一輛私家車於狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上。（影片截圖）
網上瘋傳影片，一輛私家車於狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上。（影片截圖）

清明節掃墓都要注意安全！網上瘋傳影片，一輛私家車在狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上，車尾更因撞到墓碑對導致凹陷，但是墓碑似乎毫髮無損，令網友嘖嘖稱奇，笑稱「閻王會開罰單給他的」、「可憐，得和陽間陰間兩邊賠個不是」、「完了，晚上會有人半夜敲門，來找你！」。

根據馬來西亞《中國報》報導，該影片上傳至Facebook群組「檳城吹水站」，但未有註明事發日期及地點。

網上瘋傳影片，一輛私家車於狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上。（影片截圖）
網上瘋傳影片，一輛私家車於狹窄上坡路段倒退時，疑不慎踩油門過猛，竟然向後直衝下坡，壓在下方一墳墓上。（影片截圖）

影片長約6秒，只見銀色私家車後半部份車身卡在墳墓上，車頭因與斜坡沙石摩擦損毀，車尾則因撞到墓碑導致凹陷。不過，影片中的墓碑仍然完好無缺，未見損毀。

影片引來網友熱議，「意外發生無處不在，人平安沒事就好」、「真是大吉利市」。也有大批網友關注墓碑竟然沒有損毀，笑言「先人保護」、「都住到墓園裏了，還是會發生車禍」，又「擔心」肇事司機「得罪先人」，「車爛沒關係，最怕得罪了墓裡的先人就麻煩大囉」、「閻王會開罰單給他的」、「可憐，得和陽間陰間兩邊賠個不是」、「完了，晚上會有人半夜敲門，來找你」。

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文章授權轉載自《香港01》

清明節 墓碑

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