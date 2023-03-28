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隨著地球暖化 樹木生長期跟著延長

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

地球溫度上升，改變了樹木的生長方式。美國研究指出，隨著過去百年來地球溫度上升，美國東部樹木的生長期平均增加了1個月。由於樹木會吸收大氣的二氧化碳，研究人員認為生長期更長，代表吸收的二氧化碳量也會提高，但較高且波動的溫度也可能會讓樹木面臨生命周期的壓力。

生長季拉長一個月

據《BBC》報導，俄亥俄州立大學科學家蔻蘭於2010及2014年春天與秋天觀察7種不同樹種的闊葉樹，事後並與19世紀俄亥俄1名農夫從1883到1912年間詳細紀錄加以比對後發現，樹葉留在樹木上的時間多出15%。蔻蘭表示，「一整個月的生長季節拉長幅度是巨大的。」

樹種會以不同的方式面對溫度提高，大多數樹木的葉子在秋天會維持得更久，但有些則會提早發芽。由於樹木會吸收大氣的二氧化碳，研究人員認為生長期更長，可能代表吸收的二氧化碳量也會提高，但較高且波動的溫度也可能會讓樹木面臨生命周期的壓力。

暖化延遲落葉

據《雅虎》報導，生長季節是從春天的第一次發芽持續到秋天樹木變成金色和深紅色。

研究指出，隨著春天和秋天變得更加暖和，樹木長出葉子的時間也更長。這次科學家是觀察榆樹、黑胡桃木、白橡樹和其他4種樹種並與上世紀農夫的紀錄相比較，過去1世紀以來，冬季與春季溫度已提高華氏5度，科學家認為，這次發現已明顯指出，溫度正在改變而且事情已經與過去不同。

本次研究結果刊登在《PLOS One》期刊。

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美國 暖化

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