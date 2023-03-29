從小被媽媽當分身嚴格教養 她受不了輟學混黑道吸毒賣春

養育兒女不容易，不論是管教方式太嚴格，還是過度溺愛，都會造成反效果。近來日本媒體，就報導了一則家庭糾紛。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位化名青田繪美香的女性，爸爸是一位企業經理，母親則是專職家庭主婦。從繪美香小時候開始，母親就特別溺愛繪美香，但就是溺愛過頭了，導致繪美香任何一舉一動，都得按照母親的方式去做。

如果繪美香稍有忤逆行為，母親就會斥責「做這種事的繪美香才不是我的孩子，我的繪美香不會做這種事」。繪美香發現母親在過去，就是被祖母這樣嚴格管教養大的，因此她對繪美香的態度，也是絲毫都不放過，簡直像是要把繪美香養成她的「分身」一樣。

除了受到母親精神上的控制以外，繪美香的父親個性又有點神經質，看到母親總是溺愛繪美香，心中感到不是滋味。行事一板一眼的父親，總是在繪美香稍有差錯的時候，就會立刻動怒斥責。即使繪美香想表達意見，父親也會要她閉嘴。

在這樣的環境下，繪美香小學時，就曾因為心理壓力太大，一時出現喘不過氣、送醫治療的狀況。雖然上了高中，但沒多久就輟學，並且離家出走，開始跑去和黑道廝混，毒品賣春樣樣來，還曾經和有殺人前科的男性交往，後來遭到警方的逮捕。

直到過了好一陣子，繪美香才總算接受社福單位的支援。如今繪美香收斂心性，從事一般的人力派遣工作，總算能漸漸揮別因為扭曲的家教，而荒誕不已的過去。