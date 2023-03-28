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被非洲瘧蚊叮！女舞者染疫引敗血症 她四肢切除：慶幸還活著

聯合新聞網／ 綜合報導

英國女舞者塔蒂亞娜·蒂萌（Tatiana Timon），35歲時前往非洲安哥拉學習舞蹈「齊頌巴」(Kizomba)，卻不幸被蚊子叮咬後感染瘧疾而引發敗血症，導致四肢遭截肢，不過她努力學習獨立生活，並樂觀表示「很感激我還活著」。

據外媒《My London》報導，塔蒂亞娜 (Tatiana) 曾是一名舞者，在2022年5月時安排假期到非洲安哥拉學習舞蹈「齊頌巴」(Kizomba) ，當時35歲的她並不知道自己被蚊子叮咬感染「瘧疾」，她坦言「當時一無所知，自己應該在網上檢查一下去安哥拉的旅行風險」，因未服用抗瘧疾的藥物，只注意到新冠疫情，直到返回英國後，開始發高燒，身體虛弱、全身無力，連洗手間都沒辦法自己去。

她被緊急送往醫院檢查後，證實感染瘧疾，病情也迅速惡化，幾小時內塔蒂亞娜陷入昏迷狀態，更引發「敗血症」，無奈為了保住性命，只能切除四肢。此外，塔蒂亞娜堅稱之所以能活下來，是因為身體相當健康，她解釋為了防止敗血症擴散到她的重要器官，醫生不得不截掉四肢，回憶當初意識模糊之際「被推進手術室時，切除小腿的手術前看到一把『大鋸子』」。

不過，截肢後塔蒂亞娜並沒有感到絕望，努力學習日常起居、獨立生活，除了洗衣做飯，近期更學會了自己煮咖啡。「這不會阻止我做我想做的事」，塔蒂亞娜相當堅定，除了希望還能再次跳舞或去健身房，還樂觀表示，「發生在我身上的事情改變了我，改變了我的內心」、「得到朋友和家人的支持，很感激我還活著，抱持感恩的心就夠了」。

英國 瘧疾

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