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黑人混血兒頂玉米辮頭參加畢典 日高校稱「違反髮禁」帶到二樓隔離

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日美混血兒以黑人「玉米辮」髮型參加畢典，卻被校方判定違反髮禁，讓他以「隔離」的方式參加。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日美混血兒以黑人「玉米辮」髮型參加畢典，卻被校方判定違反髮禁，讓他以「隔離」的方式參加。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

「種族歧視」是現代社會敏感的話題之一。近來正值畢業季的日本，就因為黑人髮型的問題，在教育界產生了一起風波。

根據日本媒體「每日新聞」報導，一位就讀兵庫縣姬路市某高中的男學生，日前因為理成「玉米辮」髮型，結果違反校規的關係，被校方禁止和其他同學一起參與畢業典禮。最終他只能待在畢典會場的體育館二樓，在身邊一位同學都沒有的情況下，看著畢業典禮結束。

然而，這位學生之所以選擇玉米辮髮型，是因為他是日美混血兒。由於父親是美國黑人，於是他也留著像是黑人一樣的玉米辮。而且他也本來就知道校規有髮禁，因此在理髮的時候，就有特別吩咐不要弄得太花俏，也遵守髮禁裡明訂的「頭髮不能長過耳朵」條款。

然而在畢業典禮當天服儀檢查的時候，老師看到該學生的髮型，馬上訓斥「這是什麼東西」、「這不是高中生該有的髮型，不符合校規」。儘管學生一再表示沒有觸犯規定，但最終還是被帶到體育館二樓，以「隔離」的方式參加畢業典禮。

事後，學生的黑人父親出面聲援兒子，指責校方刁難發祥自非洲、在黑人文化裡有深厚傳統的玉米辮髮型，恐有歧視之嫌。校方則辯解一切都是正當指導，而且也有讓學生參加到畢業典禮，因此不願道歉。雙方各執一詞爭論不休。

髮型 畢業典禮 日本

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