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影／日本關西機場裝卸貨「通通用丟的」 網友氣炸要揪出哪家業者？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位疑似物流業者員工在關西機場亂丟貨物，被一般民眾拍到。圖擷自youtube
一位疑似物流業者員工在關西機場亂丟貨物，被一般民眾拍到。圖擷自youtube

近來日本關西機場傳出一段影片，畫面中有位裝卸貨物的物流人員，展現出非常粗魯的動作，任意將顧客們的貨物亂擺亂丟，令人擔心裡頭物品是否因此破損，影片傳出後也引起了軒然大波。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，這段影片拍攝於本月21日的關西機場，可以看到該位物流員工，對待不管是大包還是小包的紙箱，通通都用扔擲的方式裝卸。拍攝影片的民眾忍不住表示這樣亂丟大家的貨品，實在很擔心裡面的東西會不會被丟壞，希望能夠改善。

根據關西機場的說法，這一區應該都是日本國內的貨物，而畫面中的人並非直屬於關西機場，而是其他物流業者的員工。不過畢竟事件是發生在關西機場，他們承諾會督促該物流業者，以免再有類似的狀況發生。

網友們也痛批「搞不好是日常」、「這段影片讓我瞭解到，重要的東西還是得自己帶著」、「好像在國外也很常發生」、「可能待遇不高吧，結果就隨便亂做」、「這只是有拍到的部分，可能看不到的還有更多」、「就只有督促嗎，沒有相關處分嗎」、「至少要公開是哪家業者吧」。

關西機場

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