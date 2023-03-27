「幾萬塊的電子書」一夕全沒！日本知名漫畫家久沒登入遭刪除帳號氣炸了

日本漫畫家大和田秀樹以《鋼彈》作品聞名，日前他在推特上抱怨，由於太久沒有登入電子書平台eBookJapan導致帳號被系統自動刪除，他花了幾萬日圓收藏的漫畫一夕間全沒了。

大和田秀樹20日透過推特抱怨，表示由於自己太久沒登入eBookJapn電子書平台，未料帳號被砍掉，「我花了幾萬日元買的漫畫呢？《天才小釣手》、《三國志》全集跑哪裡去了？」

由於eBookJapan隸屬於日本Yahoo旗下平台，大和田秀樹便氣到一起痛罵日本Yahoo的老闆「孫正義」怎麼可以隨便丟掉別人買的漫畫，更發下豪語表示未來再也不會到該平台購買電子書。

大和田秀樹再度更新推文，他展示出自己的eBookJapan閱讀器，並提到能感覺得出來該平台是由喜愛漫畫的人打造出來的，但現在因為帳號被刪除，只要點擊進入平台就會顯示錯誤訊息，讓他感到相當錯愕難過。

許多粉絲得知大和田秀樹的平台帳號遭刪的悲劇後，紛紛留言安慰「這就是購買電子書的風險⋯⋯」、「即使選擇開放下載的平台，但如果有DRM（數位版權管理）的話，每次開啟檔案都必須連結到指定平台，因此即便下載了也無法避免書籍完全消失」，也有人找出yahoo公告寫著「我們將停止2年未使用的帳號並透過電子郵件提醒用戶⋯⋯」，但粉絲們對這項公告更加不滿，認為yahoo不應刪除用戶花錢購買的資產。

還有人替大和田秀樹打抱不平，留言狠酸Yahoo平台「即便我使用的是付費版的Yahoo Premium，我的帳號也會被刪除嗎？」、「這是不對的吧？從法律上來說，單方面限制對方的權利是不公平的」、「我很害怕，畢竟我在eBookJapan上有好幾千本書」。