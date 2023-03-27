悲！為買孩子開學用品 單親媽被迫下海賣淫 首次性交易結局心酸
為了生活及孩子，馬來西亞一名43歲單親媽媽，就因為經濟壓力及為孩子購買開學用品，於是「下海賣淫」提供性服務，沒想到首次「交易」就遇上警察「釣魚」行動被捕。她認罪後，判罰款4,400港元（約新台幣17,230元），或以4個月監禁代替。
綜合當地媒體報導，來自吉打的43歲單親媽媽娜茲拉，原本是小販，但因為賺取的生活費不足，加上14歲孩子即將開學，需要購買開學用品，故想透過賣淫團集提供性服務賺錢。
下定決心的娜茲拉，於3月19日凌晨2時許準備進行首次「交易」，沒想到碰上警方「釣魚」行動，當場被捕。她認罪後，判罰款4,400港元（約新台幣17,230元），或以4個月監禁代替。
警方指出，該賣淫集團長期租下酒店多間客房，用社群媒體找顧客，談妥價錢後再通知顧客酒店位置和房號，讓旗下賣淫女子進行性交易，每次可收取最高約2,700港元（約新台幣10,573元）「服務費」。
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文章授權轉載自《香港01》
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