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日本各地海灘現「大量烏賊擱淺」異象 網友嚇：大地震前兆？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本各地海灘發生烏賊大量擱淺的怪象。圖擷自youtube
日本各地海灘發生烏賊大量擱淺的怪象。圖擷自youtube

日本近來發生一起奇特的現象。許多地區的海灘上，都出現大量烏賊被沖上岸，使得沙灘上出現滿滿烏賊的狀況。至於為什麼會出現這樣的奇景，理由則眾說紛紜。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，近來正值「螢烏賊」的春天產卵期。就在此時，富山縣傳出有許多螢烏賊擱淺在海灘上。一般說法認為，這些烏賊是因為朝離海岸近的地方移動，但是一時搞不清楚方向，最後才會被沖上岸。

不過同樣的情景，也發生在新潟縣佐渡島的海岸。當地人表示，過去他們雖然會釣烏賊，但出現這麼多螢光烏賊還是很少見。相對於產卵期的說法，也有漁夫認為，這些烏賊是因為遭到魚群追擊，最後沒地方可以跑，才會順勢被波浪打上岸擱淺。

網友們見狀也紛紛表示「這在糸魚川市很常見，但沒想到佐渡現在也有」、「感覺好像世紀末的樣子」、「似乎很好吃、羨慕」、「附近的民眾可以吃到飽了」、「希望不是地震前的徵兆」、「這種異象到底是地震前還是地震後？總覺得兩邊的說法都有」、「死掉的可以拿來當釣餌吧」、「學者該調查一下海水了」。

日本 烏賊

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