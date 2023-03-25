FANZA排名完勝前輩三上悠亞 AV女優東條夏曾因一事打算引退
日本成人網站FANZA在2022年年間的AV女優排行榜有河北彩花衛冕。但除了她以外，還有不少實力女優上榜。當中女優東條夏力壓前輩三上悠亞登上第6位，到底她有什麼特別之處吸引到眾多老司機呢？
AV女優東條夏（東條なつ）初出道時與FALENO簽署合約成為專屬女優，但1年後合約到期她就成為了企劃單體女優。直至最近再移籍到片商「本中」當專屬女優。她曾經透露本來打算與FALENO合約完結時便引退，究竟是甚麼令她改變想法呢？
1.基本資料
東條夏（東條なつ）
生日：1999年8月19日
身材：156cm／C罩杯
出道日期：2020年2月2日
2.大學生？
初出道時東條夏的人設是一名「夢想成為女主播的女大學生」。但她的身份真的是一名普通大學生嗎？因為出道後吸引大量粉絲，他們亦迅速將她起底。結果發現她是一名風俗店的「外賣」員工，令不少老司機嘆息為何以前沒有機會光顧她的店舖。
3.成為AV女優後才第一次「DIY」
她在訪問中曾揭示自己其實在當女優之前從來沒有「DIY」過。在AV拍攝中才獻出自己的第一次。並表示自己過往並不是很喜歡性愛，在成為女優後才開始真正愛上這種行為。
4.家人不知情
東條夏曾在Twitter上發文說，以前每逢自己穿露出胸圍肩帶的衣服她媽媽就會不高興。但媽媽卻不知道，現在她竟然在做會連屁股都也露出來的工作了！
5.曾打算1年就引退
她2020年作為FALENO的專屬女優出道，契約期為一年。她自爆其實當時曾想過出道1年後便退出AV界。但經理人以一句「我想看看你的未來」打動到她的心，令她重燃鬥志認定目標，不想半途而廢、而是成為被眾人讚賞的AV女優。她亦成功轉至新片商「本中」成為專屬女優繼續搏鬥。
6.喜歡滑雪板
東條夏很喜歡滑雪，曾在Twitter上傳自己在滑雪場的照片。不過在成為人氣女優就後少了時間可以去玩了。
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文章授權轉載自《香港01》
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