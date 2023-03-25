教練「新娘洞穴」示範垂降高空墜崖慘死 學員全程目擊嚇呆

澳洲1名有豐富經驗的戶外活動教練，在當地知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）示範垂降，不幸發生悲劇，在17名師生面前不慎墜下40公尺下的洞底，當場死亡，目擊事發經過的學生嚇呆。

綜合外媒報導，53歲的馬塞洛（Marcello Silveira）是澳洲的戶外活動專業教練，擅長「繩索垂降」（Abseiling）等野外活動。事發本月16日，他帶領紐曼學院（Newman College）的15名高中學生，連同2名教師到瑪格莉特河郊遊，一行人抵達河附近的知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）進行垂降，未料發生今次悲劇。

警方及急救隊在當日下午3時20分接報，儘管在場師生一度提供急救措施，但救護直升機趕抵現場時隨即宣布馬塞洛當場身亡。而目擊事發過程的師生飽受驚嚇，由其他降繩教練引導離開洞穴，並須接受校方安排輔導。

馬塞洛的死訊震驚澳洲戶外運動界，紛紛哀悼這位「了不起的爸爸」和「備受尊敬的教練」，他的好友在募資平台發起活動，協助他的遺孀和兩名兒子們渡過難關。

馬塞洛在知名景點「新娘洞穴」進行垂降，意外墮落40公尺下的洞底。網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》