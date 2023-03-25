教練「新娘洞穴」示範垂降高空墜崖慘死 學員全程目擊嚇呆
澳洲1名有豐富經驗的戶外活動教練，在當地知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）示範垂降，不幸發生悲劇，在17名師生面前不慎墜下40公尺下的洞底，當場死亡，目擊事發經過的學生嚇呆。
綜合外媒報導，53歲的馬塞洛（Marcello Silveira）是澳洲的戶外活動專業教練，擅長「繩索垂降」（Abseiling）等野外活動。事發本月16日，他帶領紐曼學院（Newman College）的15名高中學生，連同2名教師到瑪格莉特河郊遊，一行人抵達河附近的知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave）進行垂降，未料發生今次悲劇。
警方及急救隊在當日下午3時20分接報，儘管在場師生一度提供急救措施，但救護直升機趕抵現場時隨即宣布馬塞洛當場身亡。而目擊事發過程的師生飽受驚嚇，由其他降繩教練引導離開洞穴，並須接受校方安排輔導。
馬塞洛的死訊震驚澳洲戶外運動界，紛紛哀悼這位「了不起的爸爸」和「備受尊敬的教練」，他的好友在募資平台發起活動，協助他的遺孀和兩名兒子們渡過難關。
延伸閱讀：
恐怖車禍影片瘋傳-救護車高速撞死男大學生-竟不理傷者極速逃逸
車cam-男子中環亂過馬路-遭城巴撞至飛甩帽-網民鬧爆累死司機
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言