青年網購工具驗DNA 驚覺非爸親生 揭母出軌對象竟是他

驗DNA驗出禍！英國一名青年出於好奇，在網上用90英磅（約台幣3333元）購買自行驗DNA的檢測工具套裝，作為送給自己的生日禮物。他以該套裝替自己及家人驗DNA，結果卻出乎意料，驚揭自己原來並非父親親生，反而與堂妹血緣更相近，懷疑自己是母親與叔叔所生的兒子。他事後質問母親，得出驚人答案，並在網上發文直指十分後悔購入這份生日禮物，又稱家人知悉真相後「頭家散了」。

綜合外媒報導，英國一名19歲青年在社交平台發文，指自己花了90英磅（約台幣3333元），在網上買了一套驗DNA的工具，作為送給自己的生日禮物。他在獲得結果後發現，自己與父親的DNA匹配度只有29.2％，比率像是同父異母的兄弟。

青年續指，由於他與父親長得十分相似，因此未太在意這個結果，直至他與堂妹一同進行測試，發現兩人的DNA匹配度竟有24.6%，比一般堂兄弟姊妹的12%追出近1倍，反映堂妹或是他的同父異母妹妹。這個出乎意料的結果讓他瞬間崩潰，並懷疑父親的兄弟、堂妹的爸爸才是其生父，估計媽媽或曾與叔叔外遇而生下他，坦言：「這番推測像一大包磚頭重擊臉上。」

青年於是向母親求證，沒想到母親即哭着求他不要將事實告知父親，可是他實在難以接受結果，決定向家人公開真相。他的父親得悉事件後，未有任何反應，僅沉默地步入房間，但隨後當叔叔聽聞事件到來，父親便與叔叔打起架來。青年事後不禁自責闖下大禍，「很後悔買了這份生日禮物」。

帖文引來網友紛紛留言，不少網友安慰他，「生父不及養父大」、「錯的人是母親及叔叔，不需要自責」。

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文章授權轉載自《香港01》