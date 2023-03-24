快訊

獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠「見到神的面容」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓王、老舍與第一夫人的最愛：城市裡的名人主題餐廳

未來城市／ 文・林一平
貓王演唱的《情不自禁愛上你》一曲，曾紅極一時。圖片來源：林一平提供
貓王演唱的《情不自禁愛上你》一曲，曾紅極一時。圖片來源：林一平提供

城市中往往有以名人為主題的餐廳，成為城市的特色。

我2023年到夏威夷檀香山，下榻的飯店旁有一家餐廳Presley's Cafe in Honolulu，係以貓王普里斯萊（Elvis Aaron Presley；1935～1977）為號召。我在街道閒逛，聽到普里斯萊傳唱的《情不自禁愛上你》（Can't help falling in love），不自覺循著歌聲進入了餐廳。不少客人和我相同，循歌而至，點餐前，大家還跟隨普里斯萊的歌聲，其樂融融合唱一曲。普里斯萊去世多年，仍然如此有魅力！

普里斯萊1961年在夏威夷拍攝電影《藍色夏威夷》（Blue Hawaii），造成夏威夷觀光的世界風潮。電影中有許多歌曲因普里斯萊的傳唱，紅遍樂壇。當中最吸引我的是《情不自禁愛上你》，其旋律基於1784年由Jean-Paul-Égide Martini創作的法國情歌《Plaisir d'amour》，原曲是由女人主唱，歌名是Can't help falling in love with him。普里斯萊唱給女生聽，就刪掉「with him」。

根據OnBuy在2020年進行的普查，這首歌最受情侶歡迎，也往往是婚禮上第一支舞的歌曲。聽到這首歌，我如何能不受引誘，進入餐廳？

北京也有許多餐廳和名人有關。與文學相關，最吸引我的是老舍茶館。這家茶館建於1988年，店名源於老舍（舒慶春；1899～1966）的文學小說《茶館》。

北京老舍茶館。圖片來源：林一平提供
北京老舍茶館。圖片來源：林一平提供

老舍的作品敘述許多北京的街景，令我嚮往不已。例如在《駱駝祥子》，老舍寫著：

大概有九點鐘了，祥子拉著曹先生由西城回家。過了西單牌樓那一段熱鬧街市，往東入了長安街，人馬漸漸稀少起來。坦平的柏油馬路上舖著一層薄雪，被街燈照得有點閃眼。偶爾過來輛汽車，燈光遠射，小雪粒在燈光裡帶著點黃亮，像灑著萬顆金砂。快到新華門那一帶，路本來極寬，加上薄雪，更教人眼寬神爽，而且一切都彷彿更嚴肅了些。「長安牌樓」，新華門的門樓，南海的紅牆，都戴上了素冠，配著朱柱紅牆，靜靜的在燈光下展示著故都的尊嚴。此時此地，令人感到北平彷彿並沒有居民，直是一片瓊宮玉宇，只有些老松默默的接著雪花。

我到北京，特別依照這段文字提到的路線，走過北京新華門附近的街景，咀嚼小說的敘述，躍然於眼前，讓我印象深刻。對於到老舍茶館用餐，也特別期待。《茶館》這部老舍的作品經由小茶館的小人物，呈現出風雲變幻的北京城。

老舍茶館是喝茶看戲的人氣場所，曾接待過好幾位國外元首。入座後，堂倌（茶館夥計）先奉茶，接著是送上配茶的點心，茶點的形狀及擺盤相當有特色，令我頗為驚豔，每碟都是少少的量，味道稱不上好吃，湊合著吃還算可以。

晚餐時有美貌的氣質少女表演國樂，晚餐後可另外買票看表演，有京劇、變臉、雜技等節目，下圖是茶館表演的京劇《霸王別姬》。老舍茶館的點子很好，可惜喝茶聽戲等節目較像平常的商業演出，難以和老舍的小說內容或他的人生際遇相連結，無法在用餐的過程融入老舍的文學境界，殊為可惜。或許我的期待太高了。

台灣也有異國風味的名人咖啡廳。

1949年台北成立了俄羅斯風格的明星咖啡館（Astoria Café）。俄文Astoria是宇宙之意。這家咖啡館最早成立於上海，主人是白俄羅斯人，1917年俄共革命時逃難到上海。1949年中共打到上海，咖啡館跟著國軍搬遷到台北，成為白俄流亡人士聚集之處。據說當時的第一夫人蔣方良（1916～2004）最喜歡吃明星咖啡館的俄羅斯軟糖。

位在台北的明星咖啡館，由白俄羅斯人創立，曾是許多文人的聚集地。圖片來源：林一平提供
位在台北的明星咖啡館，由白俄羅斯人創立，曾是許多文人的聚集地。圖片來源：林一平提供

白先勇的小說也曾描述了明星咖啡館：

「明星」大概是台北最有歷史的咖啡館了。記得二十年前還在大學時代，「明星」便常常是我們聚會的所在。那時候，「明星」的老闆是一個白俄，蛋糕做得特別考究，奶油新鮮，又不甜膩，清新可口，頗有從前上海霞飛路上白俄西點店的風味。二樓陳設簡樸，帶著些許歐洲古風。那個時期，在台北上咖啡館還是一種小小的奢侈，有點洋派，有點沙龍氣息。幸而「明星」的咖啡價錢並不算貴，偶爾為之，大家還去得起。

2019年爆發新冠肺炎後，利用機器取代人力，減少人與人的接觸成為新趨勢。本文討論的名人餐廳能否虛擬化？

利用物聯網平台，可以串連出顧客端與餐廳端的智慧點餐系統，使用者只要有智慧手機或平板電腦，掃描QR code後無須安裝，就可以利用瀏覽器直接使用。透過智慧點餐系統，顧客端可以選擇餐點、送出訂單而餐廳端可以接收訂單，並給出餐點準備狀態。此外，顧客的訂單資料、飲食資料、餐點準備時間都會記錄在系統的資料庫中。

我們和「深緣及水」餐廳合作，在餐廳裡實作並收集了長時間的點餐資料。等待時間與顧客滿意度經研究有一定關聯，預測出正確的等待時間能增加顧客滿意度。然而，現今等待時間大多使用數學公式與統計模型來預測，在分佈環境不穩定時會無法及時適應變化，造成預測失準。

欲解決此問題，可以提出一個機器學習的集成學習方法來預測等待時間，並利用智慧點餐系統收集到的資料，來訓練與測試，精準預測等待時間。

然而，這種智慧系統可將廚房及餐廳侍者虛擬化，但無法延伸為虛擬名人餐廳。虛擬名人餐廳需特別設計，例如讓客人在餐廳用餐時，可以經由數字王國的虛擬技術，請出鄧麗君演唱。栩栩如生的鄧麗君可以親切的和用餐的客人們互動，唱一首《何日君再來》，讓您賓至如歸，能和鄧麗君深緣及水，豈不美哉。

「全文轉載自未來城市(貓王、老舍與第一夫人的最愛：城市裡的名人主題餐廳)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

倫敦奧運公園九大物聯網案例：數位孿生、Wi-Fi人流分析到動植物環境監控（上）

【推薦閱讀】

「一天只有21小時，剩下3小時是用來沉思」城市紀念碑透露什麼歷史痕跡？

咖啡館 餐廳 北京 上海 夏威夷

相關新聞

起飛不久機長胃痛「急需就醫」！2乘客神救援度難關 身分曝光

CNN與NBC新聞報導報導，美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客主動表明自己是護...

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

知名超跑「保時捷」的老闆沃夫岡（Wolfgang Porsche）以妻子罹患失智症為由訴請離婚，在德國社會引起側目。

二戰逃難將畫縫在外套裡躲避納粹 如今成功修復她痛哭失聲

國外一名女子上節目修復畫作，雖然畫作殘破不堪，背後卻有驚人故事。原來這幅畫曾經躲過納粹集中營的摧殘，是女子的家人拼了命的藏匿才成功留下的。

貓王、老舍與第一夫人的最愛：城市裡的名人主題餐廳

我2023年到夏威夷檀香山，下榻的飯店旁有一家餐廳Presley's Cafe in Honolulu，係以貓王普里斯萊（Elvis Aaron Presley；1935～1977）為號召。我在街道閒逛，聽到普里斯萊傳唱的《情不自禁愛上你》（Can't help falling in love），不自覺循著歌聲進入了餐廳。不少客人和我相同，循歌而至，點餐前，大家還跟隨普里斯萊的歌聲，其樂融融合唱一曲。普里斯萊去世多年，仍然如此有魅力！

陸客在日本放任孩子穿鞋踩座椅 遭制止「回一句」惹怒眾人

隨著疫情趨緩，各國邊境限制逐漸解封，越來越多人開始出國旅遊。不過，一名日本網友在推特上發文，表示自己搭乘電車時，看到一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅，甚至好意提醒後，對方還反嗆「我們是中國人」。

預測日本櫻花何時滿開？攸關千億元商機「他」壓力超大

為了一賞極富盛名的日本櫻花，數百萬人每年都在尋覓最佳的賞櫻地點，但能否有幸見到櫻花滿開，取決於一份很特別的工作，那就是氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦