貓王、老舍與第一夫人的最愛：城市裡的名人主題餐廳

城市中往往有以名人為主題的餐廳,成為城市的特色。

我2023年到夏威夷檀香山,下榻的飯店旁有一家餐廳Presley's Cafe in Honolulu,係以貓王普里斯萊(Elvis Aaron Presley;1935~1977)為號召。我在街道閒逛,聽到普里斯萊傳唱的《情不自禁愛上你》(Can't help falling in love),不自覺循著歌聲進入了餐廳。不少客人和我相同,循歌而至,點餐前,大家還跟隨普里斯萊的歌聲,其樂融融合唱一曲。普里斯萊去世多年,仍然如此有魅力!

普里斯萊1961年在夏威夷拍攝電影《藍色夏威夷》(Blue Hawaii),造成夏威夷觀光的世界風潮。電影中有許多歌曲因普里斯萊的傳唱,紅遍樂壇。當中最吸引我的是《情不自禁愛上你》,其旋律基於1784年由Jean-Paul-Égide Martini創作的法國情歌《Plaisir d'amour》,原曲是由女人主唱,歌名是Can't help falling in love with him。普里斯萊唱給女生聽,就刪掉「with him」。

根據OnBuy在2020年進行的普查,這首歌最受情侶歡迎,也往往是婚禮上第一支舞的歌曲。聽到這首歌,我如何能不受引誘,進入餐廳?

北京也有許多餐廳和名人有關。與文學相關,最吸引我的是老舍茶館。這家茶館建於1988年,店名源於老舍(舒慶春;1899~1966)的文學小說《茶館》。

北京老舍茶館。圖片來源:林一平提供

老舍的作品敘述許多北京的街景,令我嚮往不已。例如在《駱駝祥子》,老舍寫著:

大概有九點鐘了,祥子拉著曹先生由西城回家。過了西單牌樓那一段熱鬧街市,往東入了長安街,人馬漸漸稀少起來。坦平的柏油馬路上舖著一層薄雪,被街燈照得有點閃眼。偶爾過來輛汽車,燈光遠射,小雪粒在燈光裡帶著點黃亮,像灑著萬顆金砂。快到新華門那一帶,路本來極寬,加上薄雪,更教人眼寬神爽,而且一切都彷彿更嚴肅了些。「長安牌樓」,新華門的門樓,南海的紅牆,都戴上了素冠,配著朱柱紅牆,靜靜的在燈光下展示著故都的尊嚴。此時此地,令人感到北平彷彿並沒有居民,直是一片瓊宮玉宇,只有些老松默默的接著雪花。

我到北京,特別依照這段文字提到的路線,走過北京新華門附近的街景,咀嚼小說的敘述,躍然於眼前,讓我印象深刻。對於到老舍茶館用餐,也特別期待。《茶館》這部老舍的作品經由小茶館的小人物,呈現出風雲變幻的北京城。

老舍茶館是喝茶看戲的人氣場所,曾接待過好幾位國外元首。入座後,堂倌(茶館夥計)先奉茶,接著是送上配茶的點心,茶點的形狀及擺盤相當有特色,令我頗為驚豔,每碟都是少少的量,味道稱不上好吃,湊合著吃還算可以。

晚餐時有美貌的氣質少女表演國樂,晚餐後可另外買票看表演,有京劇、變臉、雜技等節目,下圖是茶館表演的京劇《霸王別姬》。老舍茶館的點子很好,可惜喝茶聽戲等節目較像平常的商業演出,難以和老舍的小說內容或他的人生際遇相連結,無法在用餐的過程融入老舍的文學境界,殊為可惜。或許我的期待太高了。

台灣也有異國風味的名人咖啡廳。

1949年台北成立了俄羅斯風格的明星咖啡館(Astoria Café)。俄文Astoria是宇宙之意。這家咖啡館最早成立於上海,主人是白俄羅斯人,1917年俄共革命時逃難到上海。1949年中共打到上海,咖啡館跟著國軍搬遷到台北,成為白俄流亡人士聚集之處。據說當時的第一夫人蔣方良(1916~2004)最喜歡吃明星咖啡館的俄羅斯軟糖。

位在台北的明星咖啡館,由白俄羅斯人創立,曾是許多文人的聚集地。圖片來源:林一平提供

白先勇的小說也曾描述了明星咖啡館:

「明星」大概是台北最有歷史的咖啡館了。記得二十年前還在大學時代,「明星」便常常是我們聚會的所在。那時候,「明星」的老闆是一個白俄,蛋糕做得特別考究,奶油新鮮,又不甜膩,清新可口,頗有從前上海霞飛路上白俄西點店的風味。二樓陳設簡樸,帶著些許歐洲古風。那個時期,在台北上咖啡館還是一種小小的奢侈,有點洋派,有點沙龍氣息。幸而「明星」的咖啡價錢並不算貴,偶爾為之,大家還去得起。

2019年爆發新冠肺炎後,利用機器取代人力,減少人與人的接觸成為新趨勢。本文討論的名人餐廳能否虛擬化?

利用物聯網平台,可以串連出顧客端與餐廳端的智慧點餐系統,使用者只要有智慧手機或平板電腦,掃描QR code後無須安裝,就可以利用瀏覽器直接使用。透過智慧點餐系統,顧客端可以選擇餐點、送出訂單而餐廳端可以接收訂單,並給出餐點準備狀態。此外,顧客的訂單資料、飲食資料、餐點準備時間都會記錄在系統的資料庫中。

我們和「深緣及水」餐廳合作,在餐廳裡實作並收集了長時間的點餐資料。等待時間與顧客滿意度經研究有一定關聯,預測出正確的等待時間能增加顧客滿意度。然而,現今等待時間大多使用數學公式與統計模型來預測,在分佈環境不穩定時會無法及時適應變化,造成預測失準。

欲解決此問題,可以提出一個機器學習的集成學習方法來預測等待時間,並利用智慧點餐系統收集到的資料,來訓練與測試,精準預測等待時間。

然而,這種智慧系統可將廚房及餐廳侍者虛擬化,但無法延伸為虛擬名人餐廳。虛擬名人餐廳需特別設計,例如讓客人在餐廳用餐時,可以經由數字王國的虛擬技術,請出鄧麗君演唱。栩栩如生的鄧麗君可以親切的和用餐的客人們互動,唱一首《何日君再來》,讓您賓至如歸,能和鄧麗君深緣及水,豈不美哉。

「全文轉載自未來城市(貓王、老舍與第一夫人的最愛:城市裡的名人主題餐廳),欲了解更多智慧科技,請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

倫敦奧運公園九大物聯網案例:數位孿生、Wi-Fi人流分析到動植物環境監控(上)

【推薦閱讀】

「一天只有21小時,剩下3小時是用來沉思」城市紀念碑透露什麼歷史痕跡?