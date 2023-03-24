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二戰逃難將畫縫在外套裡躲避納粹 如今成功修復她痛哭失聲

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪麗亞帶著斑駁的畫作上節目，希望能夠修復這幅充滿故事的畫作。圖擷自每日郵報
瑪麗亞帶著斑駁的畫作上節目，希望能夠修復這幅充滿故事的畫作。圖擷自每日郵報

國外一名女子上節目修復畫作，雖然畫作殘破不堪，背後卻有驚人故事。原來這幅畫曾經躲過納粹集中營的摧殘，是女子的家人拼了命的藏匿才成功留下的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年74歲的瑪麗亞（Maria Kirk）是烏克蘭人。她在BBC的節目《文物修復所》（The Repair Shop）展示了一幅充滿故事的畫作。這幅畫作是19世紀的聖母子（Madonna and Child），也是瑪麗亞與家人之間唯一的連結。

1880年代，瑪麗亞的爸爸將這幅畫送給爺爺，當時原本在烏克蘭一座教堂展示。後來第二次世界大戰開打，全家人逃往波蘭，瑪麗亞的奶奶、媽媽跟阿姨都被抓進德國的集中營。奶奶當時在集中營喪命，媽媽跟阿姨則順利逃離，這幅畫也被順利帶出輾轉交給瑪麗亞的姑姑，而姑姑在1990把畫送給了瑪麗亞。

瑪麗亞說，當時為了成功帶出畫作，家人把畫框拆掉，將畫捲起來縫進大衣裡。為了躲避納粹，他們還得將大衣交給其他人保管，避開眼線後再拿回大衣。

最後畫作成功修復，讓瑪麗亞非常感動。圖擷自每日郵報
最後畫作成功修復，讓瑪麗亞非常感動。圖擷自每日郵報

她曾經不能理解為什麼家人要拿畫逃亡而不是拿一些實用的物品，不過後來她才知道，這幅畫是家人之間寶貴的連結，更是象徵和平和脫離戰爭恐懼的燈塔。

修復專家在節目中成功修補因為捲起而斑駁的畫作，瑪麗亞在看到修復成果以後當場泣不成聲，也感動了在場的所有來賓。

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