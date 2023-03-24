陸客在日本放任孩子穿鞋踩座椅 遭制止「回一句」惹怒眾人
隨著疫情趨緩，各國邊境限制逐漸解封，越來越多人開始出國旅遊。不過，一名日本網友在推特上發文，表示自己搭乘電車時，看到一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅，甚至好意提醒後，對方還宣稱「我們是中國人」。
一名網友在推特上發文，表示日前搭乘電車時，發現一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅。原PO好意上前提醒後，對方卻宣稱「我們是中國人」，並說了很多讓原PO不能理解的話，而他也氣憤地強調「這裡是日本」。原PO後續補充說道，當他提醒那對父母後，孩子的母親有立刻道歉，並幫孩子把鞋子脫掉，但父親直到下車都還在不停地抱怨。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雖然我也是中國人，但我認為你沒錯，不管住在哪裡都應該遵守規則」、「我也看過類似的，完全支持你」、「穿鞋子站在座位上真的很誇張」、「素質差的人還是很多」、「我認為你做了一個勇敢的舉動」、「最近經常看到這樣的畫面，不知道是當地居民還是遊客」、「太沒常識和素質了」。
子供に靴を履かせたまま立たせてる親を注意したら逆ギレしやがった。— Rouge@中年男児 (@rougemagic7187) 2023年3月19日
なんか中国人だとか中国語だとか意味わかんねえこと言って来やがったから
ここは日本だ！
思い切り怒鳴ってやった。 pic.twitter.com/7Y15S1aueS
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言