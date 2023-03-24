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陸客在日本放任孩子穿鞋踩座椅 遭制止「回一句」惹怒眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
一對父母放任孩子穿鞋踩踏電車座椅。圖擷自@rougemagic7187推特
一對父母放任孩子穿鞋踩踏電車座椅。圖擷自@rougemagic7187推特

隨著疫情趨緩，各國邊境限制逐漸解封，越來越多人開始出國旅遊。不過，一名日本網友在推特上發文，表示自己搭乘電車時，看到一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅，甚至好意提醒後，對方還宣稱「我們是中國人」。

一名網友在推特上發文，表示日前搭乘電車時，發現一對父母放任孩子穿鞋踩踏座椅。原PO好意上前提醒後，對方卻宣稱「我們是中國人」，並說了很多讓原PO不能理解的話，而他也氣憤地強調「這裡是日本」。原PO後續補充說道，當他提醒那對父母後，孩子的母親有立刻道歉，並幫孩子把鞋子脫掉，但父親直到下車都還在不停地抱怨。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雖然我也是中國人，但我認為你沒錯，不管住在哪裡都應該遵守規則」、「我也看過類似的，完全支持你」、「穿鞋子站在座位上真的很誇張」、「素質差的人還是很多」、「我認為你做了一個勇敢的舉動」、「最近經常看到這樣的畫面，不知道是當地居民還是遊客」、「太沒常識和素質了」。

觀光 陸客

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