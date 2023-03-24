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研究：吃越多垃圾食物 大腦就越討厭健康食物

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，吃了高脂高糖的食物後大腦會產生變化，讓人更喜歡吃這類食物。示意圖，圖片來源／ingimage
研究指出，吃了高脂高糖的食物後大腦會產生變化，讓人更喜歡吃這類食物。示意圖，圖片來源／ingimage

高脂高糖飲食不僅會讓人變胖，近期專家還發現，這種飲食會讓人體養成習慣，而且越常吃高脂高糖的食物，就會越不喜歡健康的食物。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國耶魯大學及德國馬克斯·普朗克新陳代謝研究所進行一項飲食研究，發現常吃高脂高糖的食物，會容易讓身體進入惡性循環。這項研究於3月22日發表在期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）中，研究團隊將受試者分為兩組，並且讓兩組受試者按照原本的飲食習慣吃飯。

研究團隊進行了長達八周的研究，在這八週期間受試者除了按自己原本的飲食習慣用餐之外，還會收到研究團隊提供的優格。一組受試者吃的是高脂、高糖的優格，另一組受試者吃的則是低脂、低糖的優格。

八週後專家分別提供兩組受試者不同糖份及脂肪含量的布丁和蘋果汁，邀請受試者針對這份點心的脂肪含量、奶油味、甜味、想吃的程度及滿意度評分。研究發現，習慣吃高脂高糖優格的受試者不像參與研究前那麼喜歡健康的選擇。

不僅如此，專家請受試者接受核磁共振掃描，想了解他們飲用奶昔時的大腦活動，飲用高糖高脂奶昔的受試者腦部活動增加，另一組則沒有變化。

研究資深作者達娜（Dana Small）表示，如果每天早上吃一個司康，光是這樣一個小小的動作就會改變大腦的多巴胺學習迴路。達娜指出，高脂高糖食物的影響與成癮藥物相當，這項研究證實會造成肥胖的不只是遺傳跟環境因素，可能還有習慣性因素。

肥胖

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