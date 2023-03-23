快訊

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

宏國外長率團出訪大陸 我外交部立刻召回駐宏都拉斯大使

孩子確診無法開門取貨 外送員一句「暖心打氣」讓她元氣再現

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太收貨時得到送貨員的暖心祝福，讓她感到更有活力。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太收貨時得到送貨員的暖心祝福，讓她感到更有活力。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

即使現代社會常被認為冷漠、每個人都只顧著自己，不在乎他人感受，然而在一些生活小角落裡，仍然還是可能感受得到溫情。近來一位日本太太，就在確診忙碌的過程中，收到了一件令人暖心的祝福。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「yukari」分享，表示她近來因為兩個兒子都確診，所以本人也必須在家隔離。此時宅急便向她通知到貨，她便說明目前大家都生病的狀況，請宅急便把東西放在門口好。

等到yukari去收貨時，發現宅急便給她的單子上，寫著「已經將您的貨物放在門前了，請多多保重身體」。這段文字yukari發覺，原來被認為孤獨、人際關係越來越淡薄的現在，居然還有像這樣暖心的舉動。光是瞭解送貨員的心意，就讓人覺得再度充滿了活力。

其他網友也表示「好暖」、「要讓這份溫柔全地下去」、「被治癒了」、「連我看了都覺得很高興」、「我是做主管的，這真的是值得誇耀的故事」、「儘管不滿客訴的消費者很多，但這種真的應該要多多鼓勵，員工作起來也會特別有幹勁」、「黑貓宅急便類似的好新聞似乎不少」。

送貨員 確診 隔離

延伸閱讀

台灣居大不易！日人嘆兩點不習慣：薪水低，房價卻直逼東京

以為保證「年利5%」卻倒賠數十萬 退休教師傻眼：不知還要扣這筆

搭機遇鄰座小孩打鬧…空服員一舉動默默解圍 網直呼：太機伶

大谷翔平拿下經典賽MVP 日媒曝他與澀野日向子、羽生結弦的家庭教養心法「如出一轍」

相關新聞

孩子確診無法開門取貨 外送員一句「暖心打氣」讓她元氣再現

即使現代社會常被認為冷漠、每個人都只顧著自己，不在乎他人感受，然而在一些生活小角落裡，仍然還是可能感受得到溫情。近來一位日本太太，就在確診忙碌的過程中，收到了一件令人暖心的祝福。

傳被架空、沒實權 神秘TikTok執行長能讓美國放心？

TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）23日將在美國眾議院能源商業委員會作證。這位40歲新加坡人就任兩年來鮮少曝光，對外發言工作主要由營運長擔綱。紐約時報甚至曾報導，周受資實際上對公司事務的權力有限。如今夾在美中對峙之間，他親上火線首度在國會山莊露面，能避免TikTok被美國全面封殺的命運嗎？

南韓刺激生育 提議「30歲前生3孩可免當兵」惹議

南韓社會晚婚和不婚現象逐漸增多，生育率不斷下降，去年總生育率僅0.78創新低。近日有政府消息人士透露，計畫推出提高生育率...

烏干達國會通過反同性戀新法 最重可判死

烏干達國會21日以387票同意、2票反對，通過全面的反同性戀法案，將對同性戀關係祭出嚴厲的新懲罰。在保守的東非國家烏干達...

頭髮DNA揭密 貝多芬死因與血緣新發現

德國名作曲家貝多芬近200年前病逝，後世一直想釐清他的健康狀況。一份最新科研指出，貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝...

台灣望遠鏡／叫機器人照顧老人行得通？台灣可從日本經驗看到什麼？

為因應人口老化，日本從20多年前開始研發各種從事照顧工作的機器人，從2010年以來，公私部門的投資大幅增加，人們不時聽到各種新發明，例如可把人公主抱的運送機器人Robear、可安撫人心的機器人海豹Paro、可播放音樂帶領人做運動的人形機器人Pepper等。連帶地，台灣在討論高齡者的長期照顧時，有些人對機器人抱以高度期待。但觀察日本經驗，為何一般日本家庭或照顧機構的機器人使用不見起飛？日本經驗傳達著什麼訊息？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦