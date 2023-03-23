孩子確診無法開門取貨 外送員一句「暖心打氣」讓她元氣再現

為因應人口老化，日本從20多年前開始研發各種從事照顧工作的機器人，從2010年以來，公私部門的投資大幅增加，人們不時聽到各種新發明，例如可把人公主抱的運送機器人Robear、可安撫人心的機器人海豹Paro、可播放音樂帶領人做運動的人形機器人Pepper等。連帶地，台灣在討論高齡者的長期照顧時，有些人對機器人抱以高度期待。但觀察日本經驗，為何一般日本家庭或照顧機構的機器人使用不見起飛？日本經驗傳達著什麼訊息？

2023-03-23 12:00