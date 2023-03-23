孩子確診無法開門取貨 外送員一句「暖心打氣」讓她元氣再現
即使現代社會常被認為冷漠、每個人都只顧著自己，不在乎他人感受，然而在一些生活小角落裡，仍然還是可能感受得到溫情。近來一位日本太太，就在確診忙碌的過程中，收到了一件令人暖心的祝福。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「yukari」分享，表示她近來因為兩個兒子都確診，所以本人也必須在家隔離。此時宅急便向她通知到貨，她便說明目前大家都生病的狀況，請宅急便把東西放在門口好。
等到yukari去收貨時，發現宅急便給她的單子上，寫著「已經將您的貨物放在門前了，請多多保重身體」。這段文字yukari發覺，原來被認為孤獨、人際關係越來越淡薄的現在，居然還有像這樣暖心的舉動。光是瞭解送貨員的心意，就讓人覺得再度充滿了活力。
療養中だと伝えるとクロネコヤマトの配達員から心温まる書留が...— yukari (@yukari_tenri) March 4, 2023
温かい世界に感謝😭💓#クロネコヤマト #配達 pic.twitter.com/0ViETm2Gln
其他網友也表示「好暖」、「要讓這份溫柔全地下去」、「被治癒了」、「連我看了都覺得很高興」、「我是做主管的，這真的是值得誇耀的故事」、「儘管不滿客訴的消費者很多，但這種真的應該要多多鼓勵，員工作起來也會特別有幹勁」、「黑貓宅急便類似的好新聞似乎不少」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言